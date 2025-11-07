Edi, prima reacție Iordănescu, mesaj după despărțirea de Legia Varșovia: „Răspunsurile adevărate vin mai târziu” +26 foto
Edi Iordănescu FOTO: Sport Pictures
Edi, prima reacție Iordănescu, mesaj după despărțirea de Legia Varșovia: „Răspunsurile adevărate vin mai târziu”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 19:43
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 19:44
  • Edi Iordănescu (47 de ani) a transmis un mesaj de adio, la o săptămână după despărțirea de Legia Varșovia.

Edi Iordănescu s-a despărțit vinerea trecută de Legia Varșovia, așa cum GOLAZO.ro anunțase cu câteva ore înainte de anunțul oficial, după puțin peste 4 luni petrecute la formația din capitala Poloniei.

Iordănescu, după despărțirea de Legia Varșovia: „Uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu”

La șapte zile de la despărțirea de formația poloneză, fostul selecționer a publicat un mesaj de adio pe pagina personală de Facebook, unde a vorbit la superlativ despre echipă, conducere și suporteri.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție imensă și fani extraordinari!

A fost o călătorie complicată și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne așteptam cu toții.

Eu și echipa mea am lucrat cu toată cunoștințele și dăruirea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și poate doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care sunt dincolo de puterea unui staff tehnic.

Cu siguranță au existat lucruri asupra cărora am avut o perspectivă diferită, dar aceasta face parte din complexitatea fotbalului, până la urmă”, a scris Edi Iordănescu.

„A fost o experiență unică”

„Sper că câștigarea Supercupei Poloniei împotriva unei echipe rivale și calificarea în grupa Conference League a adus bucurie fanilor și, în același timp, sunt sigur că a ajutat clubul să meargă pe un drum important către stabilitatea financiară viitoare și succesul european.

Vreau să mulțumesc proprietarilor și conducerii clubului pentru încrederea pe care au avut-o în mine și în echipa mea și le mulțumesc fiecărui profesionist care lucrează pentru Legia și care a luptat în fiecare secundă alături de noi pentru binele clubului și pentru fericirea fanilor.

A fost o experiență unică, trebuie să recunosc, și voi rămâne pentru totdeauna fanul Legiei, urându-le tot binele jucătorilor cu care am avut șansa să lucrez și sperând că spiritul uimitor care arde în tribune pentru Legia va fi în curând răsplătit cu rezultate deosebite, așa cum merită, fără îndoială”, a mai adăugat fostul selecționer.

Iordănescu la Legia: un trofeu, 11 victorii, dar a compromis campionatul și cupa

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a semnat pe 12 iunie un contract pe două sezoane, părăsind clubul vineri, 31 octombrie, după ce și-a dat demisia.

A început foarte bine, cu triumf în Supercupa Poloniei, apoi a fost din ce în ce mai rău.

  • A retrogradat din Europa League în Conference. 
  • Locul 10 din 18 în campionat, cu doar 16 puncte în 12 etape.
  • Eliminat din Cupa Poloniei, joi, 1-2 după prelungiri cu Pogon Szczecin. 
  • 24 de meciuri în toate competițiile, 11 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri

FOTO. Supercupa Poloniei câștigată de Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago)
Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago)

Galerie foto (26 imagini)

Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago) Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago) Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Foto - captură TVP Sport Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Foto - captură TVP Sport Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Foto - captură TVP Sport
+26 Foto
labels.photo-gallery

