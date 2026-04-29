Finala Cupei României Când se pun în vânzare biletele pentru U Cluj - U Craiova » Mai puțin de 2.000 pot fi cumpărate online

Biletele pentru finala Cupei României dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova vor fi puse în vânzare joi.

Meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova se va disputa pe 13 mai, de la ora 20:00. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

Tichetele destinate publicului general, mai puțin de 2.000 la număr, vor putea fi cumpărate online, de pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, 30 aprilie, la prânz.

Restul biletelor au fost împărțite în mod egal celor două finaliste, iar vânzarea pentru sectoarele rezervate galeriilor va fi gestionată direct de cluburi.

Prețurile biletelor pentru finala Cupei României sunt:

50 de lei - peluze

- peluze 100 de lei - 150 de lei - tribune

- tribune 10 lei - bilete pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, valabile în cele două tribune, cu excepția zonei VIP.

13.000 de locuri are stadionul Municipal Sibiu, pe care va avea loc finala Cupei României

Pentru fiecare comandă pot fi achiziționate maximum patru bilete. Excepție fac comenzile care includ bilete pentru copii, caz în care pot fi selectate până la cinci locuri.

Accesul pe stadion se va face, indiferent de vârstă, doar pe baza unui bilet valabil, în format digital sau printat, și a unui act de identitate.

După 2022, cele două echipe s-au întâlnit de 11 ori în principala competiție internă.

Universitatea Craiova s-a impus în patru partide, Universitatea Cluj a câștigat de două ori, iar alte cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cele două victorii ale clujenilor au fost obținute pe 26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1, și pe 13 aprilie 2026, când „șepcile roșii” s-au impus cu 4-0, în cea mai recentă confruntare directă.

