„Europa e departe de noi” Gabi Balint a spus care e problema echipelor din România: „Dacă nu faci asta, nu poți să te bați”

alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 16:11
Actualizat: 16.05.2026, ora 16:11
  • Gabi Balint (63 de ani) a evidențiat diferența de valoare dintre echipele din România și cele din vestul Europei.

Fostul mare jucător al Stelei a fost întrebat dacă Universitatea Craiova și U Cluj, cele două echipe care se luptă pentru câștigarea campionatului, pot face față în cupele europene.

Gabi Balint: „Europa e departe de noi! Dacă nu investești bani mulți, nu poți să te bați”

Balint a precizat că da, dar există o limită pentru că sunt echipe mult valoroase, în special în Liga Campionilor.

„Eu cred că pot, dar e o limită acolo pe care e greu să o depășești. Asta e pentru echipele românești, nu prea au făcut mare lucru. FCSB a mai reușit în ultimii ani, dar și ea s-a oprit destul de repede.

Europa e departe de noi. În a treia competiție (n.r. Conference League) ne mai putem remarca, dar în rest, Europa League sau Champions League, e greu.

Dacă nu aduci jucători, dacă nu investești bani mulți, nu poți să te bați. Ați văzut ce e în vest. E o diferență acum incredibilă.

Cum s-a creat diferența asta, de când jucam noi, când practic nu era aproape nicio diferență, și acum e mult prea mare. Sigur că banul face tot”, a declarat Gabi Balint, cu ocazia unui eveniment dedicat noului album FIFA World Cup, realizat de Panini.

Gabi Balint: „La nivelul ăsta trebuie să te impui”

Referitor la lupta pentru titlul din Liga 1, Balint a precizat:

Eu cred că Craiova e (n.r. favorită la titlu). Stadionul va fi plin (la meciul cu U Cluj, de duminică), lumea e pregătită din toate punctele de vedere. Și moralul e peste cel pe care-l au clujenii.

Văd șanse destul de mici pentru U Cluj. Plus că în meciul de Cupă n-au arătat prea multe. A fost echipa care s-a temut să atace. Craiova cât de cât a avut inițiativă, a construit, a reușit să ajungă și la poarta adversă, să-și creeze niște situații.

U Cluj și-a creat, dar numai pe contraatac. A fost o echipă prea temătoare. La nivelul ăsta, dacă îți dorești să câștigi campionat, să câștigi trofee, trebuie să te impui. Trebuie să arăți că ești bun”.

Craiova e echipa cea mai bună, probabil, cea mai constantă și cea mai spectaculoasă. Acum, în ultimul timp, au scăzut și ei. Dar, dacă luăm pe tot campionatul, e echipa care merită. Gabi Balint
Gabi Balint, despre Hagi: „Trebuie să avem și noi răbdare cu el”

Gabi Balint a vorbit și despre debutul lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei României, care va avea loc pe 2 iunie, în amicalul cu Georgia de la Tbilisi.

„Îi doresc mult succesul Gică, sunt apropiat de el. Sper să reușească. Nu-i ușor. Sunt sigur că va aduce jucători tineri.

Trebuie să avem și noi răbdare cu el. Trebuie să fim convinși de valoarea pe care o are fotbalul românesc în momentul ăsta. Mă refer, în primul rând, la jucători. Și sper să reușească.

Are experiență, a demonstrat și la Farul, acolo unde a câștigat două campionate. Și nu mai vorbim de experiența lui ca jucător. E important și norocul în fotbal, clar”, a mai adăugat Gabi Balint.

Cât despre procesul de convocare al jucătorilor, Balint a precizat:

„Sunt câțiva jucători tineri, cum e Coubiș, de exemplu, care trebuie chemat, din punctul meu de vedere. La selecție nu cred că va fi subiectiv, cum îl cunosc pe el. Sigur că totdeauna vor fi discuții.

Dacă noi toți de aici facem un lot de 22 de jucători, nu o să fie unul la fel ca celălalt. Așa că eu am încredere că el va face o selecție bună și va reuși și cu echipa”.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)
