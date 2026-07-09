Filmul tragediei Cum a murit Gabi Mureșan: ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale fostului internațional

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș a venit cu detalii în privința decesului lui Gabi Mureșan.

Fostul jucător de la CFR Cluj, care ocupa funcția de primar în comuna Apold, a murit la vârsta de 44 de ani.

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Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac din apropierea comunei Apold

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați ieri, în jurul orei 23:00, pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, se arată în comunicatul ISU Mureș.

Fostul jucător a fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat.

Ștefan Gadola: „Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață”

Gadola, acționar minoritar la CFR încă de pe vremea când Mureșan activa ca fotbalist, a venit cu mai multe detalii despre deces.

Acesta susține că familia sa și-a dat seama că intrase în lac după ce a verificat imaginile de pe camerele de la fața locului.

„Am aflat vestea... Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred.

Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.

Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit... Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață.

E șocant! Știți cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic și de solid, avea o constituție fantastică”, a declarat Ștefan Gadola, potrivit gsp.ro.

Foarte afectat de veste ar fi Ciprian Deac, noul vicepreședinte al CFR-ului și fostul coleg al lui Mureșan: „Mi-au spus colegii... Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E șocat și el, au fost colegi mult timp, așa cum sunt toți”.

Da, înota... Sunt în stare de șoc. Se duc colegii mei... Radu Mărginean, Martin Tudor, acum Gabi... Adrian Anca, conform gsp.ro

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

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