Filipe Coelho (45 de ani) a tras primele concluzii după victoria Universității Craiova cu ML Vitebsk, scor 4-1, în prima manșă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor.

Antrenorul campioanei României transmis că echipa mai are lucruri de corectat.

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Universitatea Craiova a învins-o pe ML Vitebsk cu 4-1, după golurile marcate de Ștefan Baiaram (min. 4), Assad Al Hamlawi (min. 24 și 43, ambele din penalty) și Steven Nsimba (min. 90+4). Pentru bieloruși a înscris Valeriy Gromyko, în minutul 20.

Vitebsk - U Craiova 1-4 . Filipe Coelho: „Pare că a fost ușor, dar nu a fost”

„Sigur, suntem cu toții fericiți. Este un început bun. A fost un meci dificil. Dacă te uiți la rezultat, pare că a fost ușor, dar nu a fost deloc ușor.

Este important pentru noi să începem cu o victorie. Dar avem multe lucruri de îmbunătățit.

Este mereu important pentru noi să fim competitivi ca grup, ca echipă. Am avut multe momente bune de-a lungul meciului. E clar că trebuie să avem grijă mai mult la anumite lucruri, să folosim mai mult spațiile.

Nu suntem foarte proaspeți, dar este normal. Cred că, la nivel de grup, am găsit soluțiile pentru a face o prestație bună”, a spus tehnicianul Craiovei, la Digi Sport.

Întrebat la ce nivel fizic se află echipa, Coelho nu a vrut să ofere un procent exact.

„Nu îmi place să privesc fotbalul ca pe matematică, așa că nu pot spune dacă suntem la 60% sau la 70%. Ce știu este că am jucat foarte bine și am arătat bine din punct de vedere fizic.

Este normal că vremea este caldă aici. Avem unele momente în care trebuie să suferim puțin”, a explicat antrenorul.

Coelho a vorbit și despre discuția avută cu Samuel Teles la momentul schimbării.

Era vorba despre partea tactică. În acel moment, arătam unele dificultăți ca echipă. Ei făceau combinații în doi jucători pe acea parte. I-am spus că, dacă are dubii, să nu sară la presing. Este mai bine să ne protejăm spatele. Filipe Coelho

Ștefan Baiaram a deschis scorul cu un gol spectaculos, iar Coelho a explicat că titularizarea sa a venit firesc, după modul în care s-a pregătit în ultima perioadă.

„Încă din sezonul trecut, el concura foarte bine și se antrena foarte bine. De aceea a jucat astăzi. Dacă s-ar fi oprit din a concura, nu ar fi jucat cu mine.

El și ceilalți băieți știu că trebuie să se antreneze la un nivel ridicat. Iar el se antrenează la un nivel ridicat de când am venit aici”, a transmis antrenorul Craiovei.

Întrebat despre deciziile de arbitraj, inclusiv despre faza în care Romanchuk a fost lovit, Coelho a evitat să lanseze critici.

„Nu îmi place să vorbesc despre arbitri. Cred că ei încearcă să facă tot ce pot. Și ei fac greșeli. Fotbalul este un joc bazat pe emoții”, a spus tehnicianul.

Returul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk este programat pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Până atunci, oltenii vor juca Supercupa României, împotriva Universității Cluj.

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