Gabi Tamaș revine în fotbal A fost prezentat la un club neașteptat. Ce post va ocupa
Publicat: 22.05.2026, ora 12:38
Actualizat: 22.05.2026, ora 12:39
  • Gabi Tamaș (42 de ani) este noul manager executiv al celor de la ASA Tg.Mureș.

Fostul internațional s-a retras din activitate la finalul anului 2023, iar în perioada 14 martie 2024 - 16 decembrie 2025 a fost director sportiv la Concordia Chiajna.

Gabi Tamaș, noul manager executiv al celor de la ASA Tg.Mureș

După mai multe luni în care a participat la diverse reality-show-uri, Tamaș a ales să revină în fotbal și a bătut palma cu ASA Tg. Mureș.

„Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș!

Îi urăm bun venit la clubul nostru și mult succes în activitate!”, a anunțat gruparea din Liga 2 pe rețelele de socializare ale clubului.

În stagiunea recent încheiată din Liga 2, ASA Târgu Mureș a ratat calificarea în play-off, după ce a terminat pe locul 7 în sezonul regulat, cu 37 de puncte, la două în spatele Stelei.

ASA n-a avut emoții în play-out. A încheiat grupa A pe primul loc, cu patru victorii, două egaluri și o singură înfrângere.

În această vară, clubul va căuta să se întărească considerabil pentru a lupta la promovare în sezonul viitor.

Tamaș, CV impresionant

Gabi Tamaș și-a început cariera de fotbalist în 1999, la FC Brașov, echipa din orașul său natal. Ulterior, a evoluat pentru numeroase formații importante din România sau străinătate.

  • Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster Rovers, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna sunt echipele la care a mai jucat fostul stoper.
67 de selecții
și 3 goluri a adunat Gabriel Tamaș în tricoul echipei naționale a României

