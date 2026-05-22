Gabi Tamaș revine în fotbal A fost prezentat la un club neașteptat. Ce post va ocupa

- Gabi Tamaș (42 de ani) este noul manager executiv al celor de la ASA Tg.Mureș.
Fostul internațional s-a retras din activitate la finalul anului 2023, iar în perioada 14 martie 2024 - 16 decembrie 2025 a fost director sportiv la Concordia Chiajna.
Gabi Tamaș, noul manager executiv al celor de la ASA Tg.Mureș
După mai multe luni în care a participat la diverse reality-show-uri, Tamaș a ales să revină în fotbal și a bătut palma cu ASA Tg. Mureș.
„Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș!
Îi urăm bun venit la clubul nostru și mult succes în activitate!”, a anunțat gruparea din Liga 2 pe rețelele de socializare ale clubului.
În stagiunea recent încheiată din Liga 2, ASA Târgu Mureș a ratat calificarea în play-off, după ce a terminat pe locul 7 în sezonul regulat, cu 37 de puncte, la două în spatele Stelei.
ASA n-a avut emoții în play-out. A încheiat grupa A pe primul loc, cu patru victorii, două egaluri și o singură înfrângere.
În această vară, clubul va căuta să se întărească considerabil pentru a lupta la promovare în sezonul viitor.
Tamaș, CV impresionant
Gabi Tamaș și-a început cariera de fotbalist în 1999, la FC Brașov, echipa din orașul său natal. Ulterior, a evoluat pentru numeroase formații importante din România sau străinătate.
- Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster Rovers, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna sunt echipele la care a mai jucat fostul stoper.