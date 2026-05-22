Gabi Tamaș revine în fotbal A fost prezentat la un club neașteptat. Ce post va ocupa

Gabi Tamaș (42 de ani) este noul manager executiv al celor de la ASA Tg.Mureș.

Fostul internațional s-a retras din activitate la finalul anului 2023, iar în perioada 14 martie 2024 - 16 decembrie 2025 a fost director sportiv la Concordia Chiajna.

Gabi Tamaș, noul manager executiv al celor de la ASA Tg.Mureș

După mai multe luni în care a participat la diverse reality-show-uri, Tamaș a ales să revină în fotbal și a bătut palma cu ASA Tg. Mureș.

„Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș!

Îi urăm bun venit la clubul nostru și mult succes în activitate!”, a anunțat gruparea din Liga 2 pe rețelele de socializare ale clubului.

În stagiunea recent încheiată din Liga 2, ASA Târgu Mureș a ratat calificarea în play-off, după ce a terminat pe locul 7 în sezonul regulat, cu 37 de puncte, la două în spatele Stelei.

ASA n-a avut emoții în play-out. A încheiat grupa A pe primul loc, cu patru victorii, două egaluri și o singură înfrângere.

În această vară, clubul va căuta să se întărească considerabil pentru a lupta la promovare în sezonul viitor.

Tamaș, CV impresionant

Gabi Tamaș și-a început cariera de fotbalist în 1999, la FC Brașov, echipa din orașul său natal. Ulterior, a evoluat pentru numeroase formații importante din România sau străinătate.

Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster Rovers, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna sunt echipele la care a mai jucat fostul stoper.

67 de selecții și 3 goluri a adunat Gabriel Tamaș în tricoul echipei naționale a României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport