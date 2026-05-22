Rafael Nadal (39 de ani) a dezvăluit că în 2015 a trecut printr-o perioadă cruntă, în care s-a confruntat cu probleme de anxietate și de control atât de copleșitoare încât era nevoit să iasă la plimbare cu o sticlă de apă la el, de teamă să nu se sufoce cu propria salivă.

Campionul cu 22 de titluri de Grand Slam a vorbit despre faptul că a apelat la ajutorul unui psihiatru într-un interviu acordat publicației spaniole Marca, înaintea premierei la Madrid a documentarului său „Rafa”, care va fi lansat pe Netflix pe 29 mai.

Rafael Nadal: „Mă înecam cu propria salivă”

„La un moment dat, nu mai era vorba de controlatul emoțiilor sau de presiunea din timpul meciurilor. Ajunsesem să fiu nevoit să ies la plimbare cu o sticlă de apă când nu sunt pe teren, pentru că altfel mă înecam cu propria salivă”, a declarat Nadal, potrivit Marca.

„Așa că mi-am spus: «Am o problemă, trebuie să consult un specialist». Am mers la un psihiatru, care mi-a explicat lucruri pe care le știam deja. Era ceva perfect rațional.

Atunci m-am gândit: «Dar cum de mi se întâmplă asta tocmai mie?». Și totuși se întâmplă, este o realitate. Aveam nevoie de un alt fel de ajutor. Așa că m-am dus la un psihiatru. Mi-a prescris medicamente care m-au ajutat să mă simt mai bine”, a continuat Nadal.

Documentarul format din patru episoade detaliază suferința fizică extremă pe care Nadal a îndurat-o de-a lungul carierei sale, cauzată de o problemă cronică la picior.

Spaniolul a vorbit, de asemenea, despre tulburările mentale și emoționale mai puțin cunoscute pe care le-a trăit în timp ce domina tenisul mondial.

Nadal spune că era perfect conștient de cât de revelator urma să fie documentarul încă din timpul filmărilor.

„Eram conștient de asta, pentru că altfel, ce rost ar avea? Dacă ai de gând să spui o poveste care nu este adevărată, povestea mea a fost deja spusă și urmărită săptămână de săptămână în cadrul turneelor, timp de 20 de ani.

Așadar, să fac un film despre succes, despre parcursul carierei mele, nu cred că ar fi avut sens”, a continuat spaniolul.

Nadal și-a detaliat abordarea privind gestionarea laturii mentale a sportului într-un eseu publicat imediat după retragerea sa din 2024.

„Am trecut printr-un moment foarte dificil, din punct de vedere mental, acum câțiva ani”, a scris el, potrivit The Athletic.

„Eram foarte obișnuit cu durerea fizică, dar erau momente pe teren când aveam probleme în a-mi controla respirația și nu puteam juca la cel mai înalt nivel. Nu am nicio problemă să spun asta acum”, a continuat Nadal.

Spaniolul este cea mai recent star al tenisului care și-a prezentat cariera și viața într-un documentar, pe măsură ce cei mai faimoși jucători ai acestui sport se implică din ce în ce mai mult în a deveni stăpânii propriilor lor medii de comunicare.

Nadal urmează exemplul unor jucători precum Naomi Osaka, Carlos Alcaraz, Roger Federer și Serena Williams în documentarea carierei sale și a sfârșitului acesteia.

