Doliu în sportul românesc   Legenda clubului Dinamo s-a stins din viață » A antrenat generații întregi de sportivi

Gabriel Moiceanu, unul dintre cei mai mari cicliști români din istorie, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.

Născut pe 12 august 1934, Moiceanu a fost una dintre figurile importante ale ciclismului românesc.

Moiceanu a debutat în ciclism în anul 1952, devenind rapid una dintre figurile importante ale sportului românesc din anii 1950-1960.

A reușit să câștige turul României în anul 1958 și s-a mai clasat de alte 5 ori pe podium, terminând pe locul secund în 1956, 1959, 1961 și 1965.

Gabriel Moiceanu a participat și la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 1960 și 1964. După retragere, acesta și-a dedicat viața formării noilor generații de cicliști.

El a activat ca antrenor în cadrul Clubului Sportiv Muscelul, acolo unde a devenit ulterior și conducător. Anunțul morții sale a fost făcut de către CS Dinamo, club la care acesta fusese legitimat.

„De 1 decembrie, sportul românesc și CS Dinamo pierd o legendă. Gabriel Moiceanu, unul dintre cei mai valoroși sportivi din istoria ciclismului românesc, a trecut la cele veșnice la vârsta de 91 de ani.

Născut pe 12 august 1934, Moiceanu a fost multiplu campion național, câștigător al Turului României în 1958, timp de 15 ani component al echipei naționale a României (locul I în 3 etape în «Cursa Păcii» şi de 8 ori pe podiumul de premiere; locul II în 1962 şi 1963 în Franţa, la Marele Premiu al ziarului l.Humanité etc). A fost maestru emerit al sportului.

Clubul Sportiv Dinamo transmite condoleanțe familiei și apropiaților. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis CS Dinamo.

