FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest

FCSB ar putea întâmpina probleme din cauza transferului lui Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central al celor de la Ujpest.

Campioana României a oficializat azi transferul lusitanului, dar acesta nu va avea drept de joc până pe 13 ianuarie, atunci când va începe oficial perioada de mercato din iarnă.

FCSB, reclamată la FIFA pentru transferul lui Duarte

Duarte nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de Ujpest. Fotbalistul intrase în conflict cu antrenorii și oficialii clubului, fiind trimis la echipa secundă.

Acest lucru l-a făcut pe jucătorul portughez să rupă unilateral contractul.

Acum, după ce fundașul a semnat cu FCSB, Ujpest este gata să deschidă un litigiu împotriva campioanei României și a lui Duarte, scrie iamsport.ro.

Maghiarii vor solicita despăgubiri de aproximativ 1.700.000 de euro , după cum urmează:

1.200.000 de euro - clauza de reziliere a contractului

- clauza de reziliere a contractului 480.000 de euro - suma plătită lui Osijek pentru achiziționarea fundașului

În acest context, dacă FCSB și Duarte vor pierde procesul, ambele părți vor fi nevoie să le achite celor de la Ujpest suma de 840.000 de euro.

Potrivit sursei citate, campioana României i-a oferit deja fostului jucător de la FC U Craiova 50.000 de euro primă de instalare, iar agentului său alți 200.000 de euro.

1.000.000 de euro este cota lui Andre Duarte, potrivit transfermarkt.ro

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

Andre Duarte: „Sunt fericit să fiu aici”

Înainte de semnarea contractului cu roș-albaștrii, Duarte a oferit și o primă reacție:

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă”.

Întrebat cum se simte după interesul celor de la FCSB pentru el, jucătorul a răspuns: „Sunt doar fericit să mă aflu aici”.

