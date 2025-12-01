FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest +57 foto
Andre Duarte/ Foto: ujpestfc.hu
Superliga

FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest

Alexandru Smeu
Publicat: 01.12.2025, ora 21:57
Actualizat: 01.12.2025, ora 21:58
  • FCSB ar putea întâmpina probleme din cauza transferului lui Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central al celor de la Ujpest.

Campioana României a oficializat azi transferul lusitanului, dar acesta nu va avea drept de joc până pe 13 ianuarie, atunci când va începe oficial perioada de mercato din iarnă.

Andre Duarte, prezentat oficial Ce număr va purta prima achiziție realizată de FCSB în această iarnă
Andre Duarte, prezentat oficial Ce număr va purta prima achiziție realizată de FCSB în această iarnă
Andre Duarte, prezentat oficial Ce număr va purta prima achiziție realizată de FCSB în această iarnă

FCSB, reclamată la FIFA pentru transferul lui Duarte

Duarte nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de Ujpest. Fotbalistul intrase în conflict cu antrenorii și oficialii clubului, fiind trimis la echipa secundă.

Acest lucru l-a făcut pe jucătorul portughez să rupă unilateral contractul.

Acum, după ce fundașul a semnat cu FCSB, Ujpest este gata să deschidă un litigiu împotriva campioanei României și a lui Duarte, scrie iamsport.ro.

Maghiarii vor solicita despăgubiri de aproximativ 1.700.000 de euro, după cum urmează:

  • 1.200.000 de euro - clauza de reziliere a contractului
  • 480.000 de euro - suma plătită lui Osijek pentru achiziționarea fundașului

În acest context, dacă FCSB și Duarte vor pierde procesul, ambele părți vor fi nevoie să le achite celor de la Ujpest suma de 840.000 de euro.

Potrivit sursei citate, campioana României i-a oferit deja fostului jucător de la FC U Craiova 50.000 de euro primă de instalare, iar agentului său alți 200.000 de euro.

1.000.000 de euro
este cota lui Andre Duarte, potrivit transfermarkt.ro

Cifrele lui Andre Duarte:

  • FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol
  • Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă
  • Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă
  • NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă
  • Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

Andre Duarte: „Sunt fericit să fiu aici”

Înainte de semnarea contractului cu roș-albaștrii, Duarte a oferit și o primă reacție:

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă”.

Întrebat cum se simte după interesul celor de la FCSB pentru el, jucătorul a răspuns: „Sunt doar fericit să mă aflu aici”.

FOTO. Farul - FCSB 1-2, ultimul meci jucat de campioană

Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpg
Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpg

Galerie foto (57 imagini)

Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+57 Foto
labels.photo-gallery

