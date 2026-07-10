Omagiu pentru Gabi  Mureșan  Imagini de la stadionul lui CFR Cluj. Detalii despre priveghi și înmormântare +7 foto
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Omagiu pentru Gabi Mureșan Imagini de la stadionul lui CFR Cluj. Detalii despre priveghi și înmormântare

alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 11:23
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 11:45
  • Gabriel Mureșan, fostul jucător de la CFR Cluj care ocupa funcția de primar în comuna Apold, a murit miercuri, la vârsta de 44 de ani.
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Fanii clubului CFR Cluj, unde Mureșan a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră, s-au adunat la arena din Gruia pentru un ultim omagiu.

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Imagini cu locul tragediei GALERIE FOTO. Pensiunea, sauna și Lacul Trappold, locurile care au definit ultimii ani din viața lui Gabriel Mureșan

„Gabi, ești și vei rămâne mereu în inima fiecărui CFRist! 🖤

Astăzi și mâine, de la ora 19.00, la biserica ortodoxă din Apold vor avea loc slujbele de priveghere.

Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum pe fostul nostru mare jucător sunt invitați duminică, de la ora 14.00, la biserica ortodoxă din Apold, unde va avea loc slujba de înmormântare.

Drum lin spre stele, Gabi!”, a scris clubul pe rețelele sociale.

CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (4).jpg
CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (4).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (1).jpg CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (2).jpg CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (3).jpg CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (4).jpg CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan la stadion FOTO FB CFR (4).jpg
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Gabi Mureșan a decedat la vârsta de 44 de ani

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Pompierii și salvamontiștii au intervenit la fața locului, însă Mureșan a fost găsit în lac abia în jurul orei 1:30, la două ore și jumătate de la apelul inițial.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați ieri, în jurul orei 23:00, pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, se arată în comunicatul ISU Mureș.

Fostul jucător a fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat.

FOTO Imagini cu locul tragediei: Pensiunea, sauna și Lacul Trappold, locurile care au definit ultimii ani din viața lui Gabriel Mureșan

Casa Trappold, construită de Gabriel Mureșan în Apold, după ce s-a retras din fotbal
Casa Trappold, construită de Gabriel Mureșan în Apold, după ce s-a retras din fotbal

Galerie foto (35 imagini)

Sauna din curtea Casei Trappold, locul în care Gabriel Mureșan obișnuia să se relaxeze înainte de a intra în Lacul Trappold, unde s-a produs tragedia Sauna din curtea Casei Trappold, locul în care Gabriel Mureșan obișnuia să se relaxeze înainte de a intra în Lacul Trappold, unde s-a produs tragedia Sauna din curtea Casei Trappold, locul în care Gabriel Mureșan obișnuia să se relaxeze înainte de a intra în Lacul Trappold, unde s-a produs tragedia Gabriel Mureșan, în Casa Trappold, în timpul unui interviu acordat pentru televiziunea Trinitas Casa Trappold, construită de Gabriel Mureșan în Apold, după ce s-a retras din fotbal
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