Sergiu Hanca (34 de ani), mijlocașul celor de la Petrolul Ploiești, a reacționat după decesul lui Gabi Mureșan, fostul său coechipier de la ASA Târgu Mureș.

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În vârstă de 44 de ani, Gabi Mureșan, care era primarul comunei Apold după ce s-a retras din fotbal, și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un lac.

Sergiu Hanca, după decesul lui Mureșan: „Mereu îmi spunea să cred în mine”

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, Sergiu Hanca și-a exprimat regretul pentru pierderea fostului său coleg.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace. Condoleanțe celor din familie și multă putere. Mi-a fost și coleg de cameră, mereu îl apreciam pentru caracterul lui puternic și felul lui de a fi: un om simplu, sociabil cu toată lumea, pozitiv mereu.

Sincer, m-a dat puțin peste cap vestea cand am auzit. Mereu îmi spunea să cred în mine, să nu mă las indiferent de obstacole și se dădea exemplu pe el… trist, foarte tristă vestea. Azi ești, mâine nu se știe… Nu prea am cuvinte”, a spus actualul mijlocaș al Petrolului.

Sergiu Hanca și Gabi Mureșan au jucat împreună la ASA Târgu Mureș, în perioada iulie 2014 - ianuarie 2016, timp în care au cucerit și Supercupa României.

18 meciuri a jucat Sergiu Hanca alături de Gabi Mureșan, la ASA Târgu Mureș

Vestea tragică privind decesul lui Gabi Mureșan a fost anunțată joi dimineață. Conform ISU Mureș, fostul fotbalist a murit înecat într-un lac din localitatea Șaeș din județul Mureș.

Sursele GOLAZO.ro susțin că Mureșan era la o petrecere, iar cei prezenți au alertat autoritățile după ce fostul fotbalist dispăruse de la eveniment. Acesta ar fi intrat în lacul Trappold după o perioadă petrecută în saună.

După ce s-a retras din fotbal, în 2017, fostul mijlocaș s-a orientat spre politică. Era primarul comunei Apold, din județul Mureș.

A câștigat primul mandat de primar la alegerile din septembrie 2020. Candidând din partea PNL, el a obținut 63,09% din voturile alegătorilor din Apold, la mare distanță de candidatul PSD, care a luat 33,39%.

După 4 ani, victoria a fost și mai clară, cu aproape 89% din voturi.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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