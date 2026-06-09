„Îți dai seama ce disperați sunt ăștia de la Antena 1!” 😅 Tamaș și Alexa vor avea propria emisiune pe durata CM 2026
Gabriel Tamaș - Dan Alexa FOTO: Instagram @antena1_oficial
Campionatul Mondial

„Îți dai seama ce disperați sunt ăștia de la Antena 1!” 😅 Tamaș și Alexa vor avea propria emisiune pe durata CM 2026

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 19:15
  • Gabriel Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani) vor avea propria lor emisiune pe durata Campionatului Mondial, pe platforma de streaming Antena Play.
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Cei doi foști fotbaliști au câștigat anterior Asia Express, emisiune transmisă tot de trustul Antena. Mai mult, Tamaș a câștigat și Survivor România.

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Gabi Tamaș și Dan Alexa vor avea propria emisiune pe durata Campionatului Mondial

Cei doi foști fotbaliști vor prezenta emisiunea „Fiertzi pe Mondial”, producție în care vor fi prezentate și comentate cele mai importante momente de la turneul de peste Ocean.

Emisiunea nu se va baza doar pe analiza sportivă, ci și pe divertisment, alături de Tamaș și Alexa fiind cooptate și câteva nume sonore din trustul Intact precum Dani Oțil, Răzvan Simion, Florin Ristei sau Cătălin Rizea.

În videoclipul de prezentare al noii producții, Tamaș și Alexa au fost puși pe glume, fostul fundaș central al echipei naționale spunând: „Îți dai seama ce disperați sunt ăștia de la Antena 1”.

Ce spun Tamaș și Alexa despre noul proiect

Despre emisiunea pe care o va prezenta pe durata Campionatului Mondial, Gabriel Tamaș a declarat:

„Pentru mine e o plăcere să fac parte din acest proiect, în cadrul celei mai aşteptate competiții din întreaga lume. Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns.

În schimb iată că am ajuns acum la Fiertzi pe Mondial! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial, iar noi, la Fiertzi pe Mondial vom veni cu un altfel de comentariu, căci până la urmă oamenii vor să audă şi dedesubturile acestui sport!”.

2 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

De cealaltă parte, Dan Alexa s-a declarat foarte încântat de această nouă aventură în televiziune, după experiența de la Asia Express.

„Suntem live pe AntenaPLAY, suntem Fiertzi pe Mondial și împreună trecem prin tot ce a contat în ultimele 24 de ore: goluri, faze, controverse, suporteri, nebunie în tribune și meciurile care urmează la Antena și pe AntenaPLAY.

Pe mine mă bucură foarte mult să pot participa la aşa ceva, căci Campionatul Mondial de fotbal e competiția supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu păpuşica mea lângă mine”, a spus Alexa, potrivit antena3.ro.

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