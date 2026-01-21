Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia

Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a oferit un moment amuzant la finalul ultimului meci de la Australian Open.

Sportiva româncă a învins-o în turul doi pe australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 78 WTA), scor 6-4, 6-4.

Gabriela Ruse are un parcurs foarte bun după primele două tururi la Australian Open, însă va avea parte de o provocare dificilă în turul următor, unde va întâlni locul 7 WTA.

Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune

La finalul partidei cu Ajla Tomljanovic, Gabriela Ruse a aruncat una dintre mingi în tribune, pentru a fi prinsă de fanii prezenți.

Însă, sportiva româncă a lovit în cap o femeie, care nu era atentă la teren.

Aceasta a fost speriată inițial, iar apoi, când a realizat ce se întâmplă, a început să râdă, în timp ce Ruse și-a cerut scuze pentru întâmplare.

„Am avut noroc, a fost un meci dur. Am vrut să fiu agresivă la început și am reușit.

Vreau să le mulțumesc membrilor din echipa mea, dar și fanilor români care au venit să mă susțină.

Bineînțeles, și oamenilor dragi din lojă, prietenii mei”, a declarat Ruse după meci, potrivit gsp.ro.

Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA) este următoarea adversară a Gabrielei Ruse, în noaptea dintre 22 și 23 ianuarie, de la 02:00, ora României.

