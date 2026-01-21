Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia +13 foto
Gabriela Ruse foto: instagram/australianopen + montaj GOLAZO.ro
Tenis

Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 22:28
  • Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a oferit un moment amuzant la finalul ultimului meci de la Australian Open.
  • Sportiva româncă a învins-o în turul doi pe australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 78 WTA), scor 6-4, 6-4.

Gabriela Ruse are un parcurs foarte bun după primele două tururi la Australian Open, însă va avea parte de o provocare dificilă în turul următor, unde va întâlni locul 7 WTA.

Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește și
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul

Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune

La finalul partidei cu Ajla Tomljanovic, Gabriela Ruse a aruncat una dintre mingi în tribune, pentru a fi prinsă de fanii prezenți.

Însă, sportiva româncă a lovit în cap o femeie, care nu era atentă la teren.

Aceasta a fost speriată inițial, iar apoi, când a realizat ce se întâmplă, a început să râdă, în timp ce Ruse și-a cerut scuze pentru întâmplare.

Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune
Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune

Galerie foto (13 imagini)

Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune Gabriela Ruse a lovit din greșeală o femeie aflată în tribune
+13 Foto
labels.photo-gallery

„Am avut noroc, a fost un meci dur. Am vrut să fiu agresivă la început și am reușit.

Vreau să le mulțumesc membrilor din echipa mea, dar și fanilor români care au venit să mă susțină.

Bineînțeles, și oamenilor dragi din lojă, prietenii mei”, a declarat Ruse după meci, potrivit gsp.ro.

Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA) este următoarea adversară a Gabrielei Ruse, în noaptea dintre 22 și 23 ianuarie, de la 02:00, ora României.

Citește și

Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de  trafic de persoane şi muncă la negru
Campionate
21:33
Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de trafic de persoane şi muncă la negru
Citește mai mult
Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de  trafic de persoane şi muncă la negru
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu  Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac
Europa League
20:52
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac
Citește mai mult
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu  Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
Australian Open suporter LOVITURA gabriela ruse
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share