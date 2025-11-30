- Gabriela Ruse (28 de ani, #101 WTA) a câștigat turneul ITF de la Trnava (Slovacia) dotat cu premii de 60.000 de dolari.
- Sportiva din România a trecut în ultimul act de cehoaica Lucie Havlickova (20 de ani, #325 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-0.
Ruse a început ca din tun finala disputată la Empire Tennis Academy din Trnava.
Gabriela Ruse, campioană la ITF Trnava
S-a distanțat rapid la 3-0, cu două break-uri în față, însă Havlickova a avut o revenire de senzație.
A câștigat 5 game-uri consecutive, iar în cele din urmă și-a adjudecat primul set (7-5).
Actul secund a fost și el unul echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 3-3, iar apoi au urmat nu mai puțin de trei break-uri, două dintre acestea i-au aparținut Gabrielei.
După aproape o oră de joc, Ruse a câștigat setul al doilea (6-4), iar meciul a mers în decisiv.
Gabriela Ruse, salt impresionant în clasamentul WTA
Experiența sportivei din România și-a spus cuvântul, iar ultimul act al partidei a fost unul fără istoric. Gabriela s-a impus, scor 6-0, și a pus capăt unui meci ce a durat 2 ore și 15 minute.
Grație succesului din Cehia, Ruse a făcut și un salt impresionant în clasamentul WTA.
Sportiva din România a urcat 18 poziții, adică până pe locul iar începând de luni aceasta va ocupa locul 83, în clasamentul live.
Gabriela Ruse, drumul spre trofeul ITF Trnava
- Turul 1: 6-4, 6-7(6), 6-2, cu Julie Pastikova (17 ani, #522 WTA).
- Turul 2: 6-3, 6-2, cu Camilla Rosatello (30 de ani, #225 WTA).
- Sferturi: 6-3, 6-1, cu Anastasiia Sobolieva (21 de ani, #267 WTA).
- Semifinale: 6-1, 6-0, cu Aliona Falei (21 de ani, #335 WTA).
- Finală: 5-7, 6-4, 6-0, cu Lucie Havlickova (20 de ani, #325 WTA).