Gabriela Ruse ( 28 de ani, #101 WTA) a câștigat turneul ITF de la Trnava (Slovacia) dotat cu premii de 60.000 de dolari .

28 de ani, #101 WTA) a câștigat turneul dotat cu premii de . Sportiva din România a trecut în ultimul act de cehoaica Lucie Havlickova (20 de ani, #325 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-0.

Ruse a început ca din tun finala disputată la Empire Tennis Academy din Trnava.

Gabriela Ruse, campioană la ITF Trnava

S-a distanțat rapid la 3-0, cu două break-uri în față, însă Havlickova a avut o revenire de senzație.

A câștigat 5 game-uri consecutive, iar în cele din urmă și-a adjudecat primul set (7-5).

Actul secund a fost și el unul echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 3-3, iar apoi au urmat nu mai puțin de trei break-uri, două dintre acestea i-au aparținut Gabrielei.

După aproape o oră de joc, Ruse a câștigat setul al doilea (6-4), iar meciul a mers în decisiv.

🏆 Gabriela Ruse a câștigat titlul la turneul ITF W75 de la Trnava (Slovacia) 👏👏👏 Publicată de Federaţia Română de Tenis pe Duminică, 30 noiembrie 2025

Gabriela Ruse, salt impresionant în clasamentul WTA

Experiența sportivei din România și-a spus cuvântul, iar ultimul act al partidei a fost unul fără istoric. Gabriela s-a impus, scor 6-0, și a pus capăt unui meci ce a durat 2 ore și 15 minute.

9.142 de dolari și 75 de puncte WTA a câștigat Gabriela Ruse, după ce s-a impus la Trnava

Grație succesului din Cehia, Ruse a făcut și un salt impresionant în clasamentul WTA.

Sportiva din România a urcat 18 poziții, adică până pe locul iar începând de luni aceasta va ocupa locul 83, în clasamentul live.

Gabriela Ruse, drumul spre trofeul ITF Trnava

Turul 1: 6-4, 6-7(6), 6-2, cu Julie Pastikova (17 ani, #522 WTA).

6-4, 6-7(6), 6-2, cu Julie Pastikova (17 ani, #522 WTA). Turul 2: 6-3, 6-2, cu Camilla Rosatello (30 de ani, #225 WTA).

6-3, 6-2, cu Camilla Rosatello (30 de ani, #225 WTA). Sferturi: 6-3, 6-1, cu Anastasiia Sobolieva (21 de ani, #267 WTA).

6-3, 6-1, cu Anastasiia Sobolieva (21 de ani, #267 WTA). Semifinale: 6-1, 6-0, cu Aliona Falei (21 de ani, #335 WTA).

6-1, 6-0, cu Aliona Falei (21 de ani, #335 WTA). Finală: 5-7, 6-4, 6-0, cu Lucie Havlickova (20 de ani, #325 WTA).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport