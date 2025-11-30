- Ionuț Cercel (19 ani), fundașul celor de la FCSB, a rememorat prima întâlnire cu Gică Hagi (60 de ani).
- Fotbalistul a povestit cum s-a realizat transferul său la FCSB și cum a trăit primele săptămâni în curtea „roș-albaștrilor”.
Ionuț Cercel a colaborat cu Gică Hagi timp de jumătate de sezon, la Farul Constanța.
VIDEO. Ionuț Cercel, despre întâlnirea cu Gică Hagi: „Și acum am emoții dacă-l văd”
Întrebat despre prima sa întâlnire cu Gică Hagi, Ionuț Cercel a rememorat momentul
„Știu că am avut cele mai mari emoții din viața mea. Și acum le am dacă-l văd”, a spus Cercel într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.
Fundașul lateral a fost format în academia celor de la Farul și a făcut pasul la prima echipă a „marinarilor” în toamna anului trecut.
Ionuț Cercel a debutat în Liga 1, pe 22 septembrie 2024, într-un meci disputat în compania celor de la Sepsi, 2-1. Atunci, fundașul a evoluat 4 minute.
Sub comanda lui Gică Hagi a jucat în 14 meciuri și a oferit o pasă decisivă, împotriva Unirii Slobozia, 1-0.
Prestațiile sale au convins conducerea celor de la FCSB să îl transfere în schimbul a 900.000 de euro.
Ionuț Cercel a semnat cu FCSB până în 2030
Mutarea lui Ionuț Cercel la FCSB s-a oficializat la mijlocul lunii februarie. Fotbalistul a povestit culisele transferului său în curtea campioanei en-titre:
„La antrenament, mi-a spus domnul Iașko (n.r. că-l vrea FCSB). M-a chemat sus, la birouri, și când mi-a spus vestea am rămas mască. Am zis da. Cum să nu vreau?
A fost ceva emoționant, mai ales la primele antrenamente. Era ceva wow să fiu lângă jucători mari. Până la urmă, este cea mai mare echipă din România.
E normal ca un puști să aibă emoții când ajunge aici”.