Ionuț Cercel (19 ani), fundașul celor de la FCSB, a rememorat prima întâlnire cu Gică Hagi (60 de ani).

Fotbalistul a povestit cum s-a realizat transferul său la FCSB și cum a trăit primele săptămâni în curtea „roș-albaștrilor”.

Ionuț Cercel a colaborat cu Gică Hagi timp de jumătate de sezon, la Farul Constanța.

VIDEO. Ionuț Cercel, despre întâlnirea cu Gică Hagi: „Și acum am emoții dacă-l văd”

Întrebat despre prima sa întâlnire cu Gică Hagi, Ionuț Cercel a rememorat momentul

„ Știu că am avut cele mai mari emoții din viața mea. Și acum le am dacă-l văd ”, a spus Cercel într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Fundașul lateral a fost format în academia celor de la Farul și a făcut pasul la prima echipă a „marinarilor” în toamna anului trecut.

Ionuț Cercel a debutat în Liga 1, pe 22 septembrie 2024, într-un meci disputat în compania celor de la Sepsi, 2-1. Atunci, fundașul a evoluat 4 minute.

Sub comanda lui Gică Hagi a jucat în 14 meciuri și a oferit o pasă decisivă, împotriva Unirii Slobozia, 1-0.

Prestațiile sale au convins conducerea celor de la FCSB să îl transfere în schimbul a 900.000 de euro.

Ionuț Cercel a semnat cu FCSB până în 2030

Mutarea lui Ionuț Cercel la FCSB s-a oficializat la mijlocul lunii februarie. Fotbalistul a povestit culisele transferului său în curtea campioanei en-titre:

„La antrenament, mi-a spus domnul Iașko (n.r. că-l vrea FCSB). M-a chemat sus, la birouri, și când mi-a spus vestea am rămas mască. Am zis da. Cum să nu vreau?

A fost ceva emoționant, mai ales la primele antrenamente. Era ceva wow să fiu lângă jucători mari. Până la urmă, este cea mai mare echipă din România.

E normal ca un puști să aibă emoții când ajunge aici”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport