„Rrahmani joacă fără chef" Veste bună pentru Universitatea Craiova, înainte de meciul cu Sparta Praga: „Fanii își pierd răbdarea"
Albion Rrahmani FOTO: IMAGO
Conference League

Gabriel Neagu
Publicat: 30.11.2025, ora 16:49
Actualizat: 30.11.2025, ora 16:51
  • Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul echipei Sparta Praga, a fost criticat dur de presa din Cehia înaintea duelului cu Universitatea Craiova.
  • Meciul din Conference League va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Albion Rrahmani a avut un început bun de sezon în Cehia, însă forma pe care o afișează în prezent este departe de cea din debutul campionatului.

Albion Rrahmani, pus la zid de presa din Cehia: „Joacă fără chef”

Atacantul kosovar a fost titular în partida câștigată de Sparta Praga pe terenul celor de la Legia Varșovia, scor 1-0.

Totuși, prestația sa a fost una modestă. Rrahmani a atins mingea de doar 15 ori și nu a reușit niciun dribiling în cele 59 de minute în care s-a aflat pe teren.

Fostul vârf de la Rapid a ajuns la 12 meciuri fără gol marcat, lucru ce a stârnit îngrijorarea jurnaliștilor cehi:

„Sparta nu are atacant! Kuchta și Rrahmani nu sunt în formă, Milla a fost o greșeală”, titrează publicația ruik.cz, care detaliază:

Albion Rrahmani joacă fără chef. A demonstrat publicului la începutul sezonului că poate fi atacantul numărul unu. Cu toate acestea, pe măsură ce trece timpul, chiar și fanii Spartei își pierd răbdarea”.

Ultima reușită a kosovarului datează din 5 octombrie, când a marcat în „Eternul Derby” al Cehiei, contra celor de la Slavia Praga, 1-1.

9 goluri
în 26 de meciuri a reușit Albion Rrahmani în acest sezon. A bifat și 2 pase decisive

Sursa citată susține că echipa cehă ar lua în considerare o posibilă despărțire de Rrahmani: „Ieșirea din situația dificilă ar putea fi reprezentată de vânzarea sa, dar Sparta a plătit 5 milioane de euro pentru kosovar și nu ar trebui să dorească să scadă sub această sumă”.

8 milioane de euro
este cota de piață a lui Albion Rrahmani, conform Transfermarkt

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

cehia Sparta Praga conference league albion rrahmani
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share