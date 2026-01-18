Pep Guardiola (55 de ani) și Sergio Busquets (37 de ani) au devenit parteneri de afaceri.

La Barcelona, cu Guardiola pe bancă și Busquets pe teren, catalanii au câștigat trofee și au scris istorie, iar acum cei doi vor să dea lovitura și în sectorul de imobiliare.

Pep Guardiola și Sergio Busquets au achiziționat acțiuni la o societate imobiliară cotată la bursă care se ocupă cu închirierea de locuințe la prețuri accesibile.

Intrarea lor în companie s-a făcut printr-o majorare de capital.

Pep Guardiola și Busquets intră în afaceri împreună

Busquets a pus capăt carierei de jucător la finalul anului trecut, ultimul lui club fiind Inter Miami. Acum, s-a asociat cu antrenorul lui Manchester City și se axează pe afaceri.

Fiecare a cumpărat o participație de 14,21%, evaluată la aproape un milion de euro la prețurile actuale, compania având o valoare de piață de 6,9 ​​milioane de euro.

Aceștia au devenit acționari printr-o majorare de capital de 5 milioane de euro, scrie presa din Spania.

Structura acționariatului ASAM este acum împărțită astfel: Alquiler Seguro deține 52,63% din capital, Ventu Europe deține 17,05%, iar companiile controlate de Guardiola și Busquets dețin fiecare câte 14,21%.

ASAM, care operează sub marca Alquiler Seguro, este un furnizor de apartamente la prețuri sub medie. Compania administrează 65 de proprietăți cu o valoare totală care depășește 10 milioane de euro.

În următorii 5 ani, compania intenționează să își extindă portofoliul la 2.000 de apartamente în cele mai mari orașe din Spania și să introducă noi servicii pentru chiriași.

Chiria lunară medie este de 750 de euro, ceea ce reprezintă cu aproximativ o treime sub prețurile pieței.

Unul dintre obiectivele companiei este evitarea întârzierilor la plată. Ele își selectează chiriașii prin intermediul unui sistem de punctare a profilurilor analizate.

