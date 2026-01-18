Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la  FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani
fotomontaj GOLAZO.ro
Diverse

Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani

alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 11:55
  • Pep Guardiola (55 de ani) și Sergio Busquets (37 de ani) au devenit parteneri de afaceri.
  • La Barcelona, cu Guardiola pe bancă și Busquets pe teren, catalanii au câștigat trofee și au scris istorie, iar acum cei doi vor să dea lovitura și în sectorul de imobiliare.

Pep Guardiola și Sergio Busquets au achiziționat acțiuni la o societate imobiliară cotată la bursă care se ocupă cu închirierea de locuințe la prețuri accesibile.

Intrarea lor în companie s-a făcut printr-o majorare de capital.

Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”
Citește și
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”
Citește mai mult
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”

Pep Guardiola și Busquets intră în afaceri împreună

Busquets a pus capăt carierei de jucător la finalul anului trecut, ultimul lui club fiind Inter Miami. Acum, s-a asociat cu antrenorul lui Manchester City și se axează pe afaceri.

Fiecare a cumpărat o participație de 14,21%, evaluată la aproape un milion de euro la prețurile actuale, compania având o valoare de piață de 6,9 ​​milioane de euro.

Aceștia au devenit acționari printr-o majorare de capital de 5 milioane de euro, scrie presa din Spania.

Structura acționariatului ASAM este acum împărțită astfel: Alquiler Seguro deține 52,63% din capital, Ventu Europe deține 17,05%, iar companiile controlate de Guardiola și Busquets dețin fiecare câte 14,21%.

ASAM, care operează sub marca Alquiler Seguro, este un furnizor de apartamente la prețuri sub medie. Compania administrează 65 de proprietăți cu o valoare totală care depășește 10 milioane de euro.

În următorii 5 ani, compania intenționează să își extindă portofoliul la 2.000 de apartamente în cele mai mari orașe din Spania și să introducă noi servicii pentru chiriași.

Chiria lunară medie este de 750 de euro, ceea ce reprezintă cu aproximativ o treime sub prețurile pieței.

Unul dintre obiectivele companiei este evitarea întârzierilor la plată. Ele își selectează chiriașii prin intermediul unui sistem de punctare a profilurilor analizate.

Citește și

„Visam la un astfel de eveniment” FOTO. David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine”
Înot
11:01
„Visam la un astfel de eveniment” FOTO. David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine”
Citește mai mult
„Visam la un astfel de eveniment” FOTO. David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine”
La mijloc între dușmani Estavana Polman, jucătoarea Rapidului, ar putea pune capăt unui  conflict între Ibrahimovic și Van der Vaart: „Idiot!”
Campionate
09:00
La mijloc între dușmani Estavana Polman, jucătoarea Rapidului, ar putea pune capăt unui conflict între Ibrahimovic și Van der Vaart: „Idiot!”
Citește mai mult
La mijloc între dușmani Estavana Polman, jucătoarea Rapidului, ar putea pune capăt unui  conflict între Ibrahimovic și Van der Vaart: „Idiot!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
fc barcelona pep guardiola afaceri imobiliare busquets investitii
Știrile zilei din sport
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Special
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Citește mai mult
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Superliga
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Citește mai mult
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Campionate
11:21
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Citește mai mult
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Superliga
10:36
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Citește mai mult
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
12:48
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
13:01
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Campionate
10:44
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Citește mai mult
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Superliga
18.01
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Citește mai mult
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Campionate
00:27
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Citește mai mult
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 36 rapid 31 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share