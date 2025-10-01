Monfils și-a anunțat retragerea Veteranul francez a stabilit când va fi ultima apariție pe teren: „Credeți-mă că nu regret nimic”

Gael Monfils (39 de ani, 53 ATP) a anunțat că a decis când se va retrage.

Legenda tenisului francez a făcut anunțul oficial miercuri, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

După ce ajuns la 39 de ani și a reușit să câștige un turneu chiar și în acest sezon, Monfils va pune capăt carierei sale, imediat după ce va împlini 40 de ani.

Gael Monfils se va retrage la finalul sezonului 2026

Cu carieră lungă, de peste 20 de ani, veteranul francez va agăța racheta în cui la finalul anului viitor.

„După ce mi-am sărbătorit cea de-a 39-a aniversare în urmă cu doar o lună, aș dori să vă împărtășesc faptul că anul următor va fi ultimul al meu ca jucător profesionist.

Oportunitatea de a face o meserie din pasiunea mea este un privilegiu pe care l-am prețuit în fiecare meci, în fiecare moment al carierei mele de 21 de ani.

Chiar dacă acest sport înseamnă mult pentru mine, sunt împăcat cu decizia mea de a mă retrage la sfârșitul sezonului 2026”, a scris Monfils pe platforma X.

I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

Cât despre faptul că nu a reușit să cucerească niciun titlu de Grand Slam într-o carieră atât de lungă, sportivul a transmis:

„Credeți-mă când vă spun că nu am regrete. Ceea ce am, însă, este sentimentul că am fost norocos, incredibil de norocos.

Am avut norocul să joc într-o epocă de aur a tenisului, alături de unele dintre cele mai mari nume din sportul nostru: Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Chiar și înfrângerea pare epică atunci când te confrunți cu o legendă, deși trebuie să recunosc că și puținele mele victorii au fost destul de euforice”.

Monfils a jucat un total de 22 de finale în carieră, inclusiv trei finale la turnee ATP 1000. A câștigat 13 titluri individuale, ultimul dintre ele chiar în ianuarie 2025, la Auckland.

