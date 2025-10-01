Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem”
Victor Angelescu
Superliga

Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 11:57
  • Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei în acest start de sezon.
  • În plus, oficialul giuleștenilor a dezvăluit și obiectivele clubului, dar și obiectivul său personal.

Rapid se află pe locul 3 în Liga 1 în acest moment, cu 22 de puncte adunate după 11 etape, la două puncte în spatele liderului Craiova.

„Lucruri cu care nu erau obișnuiți”  Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul”
Citește și
„Lucruri cu care nu erau obișnuiți” Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul”
Citește mai mult
„Lucruri cu care nu erau obișnuiți”  Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul”

Victor Angelescu: „Trebuie să menținem ritmul”

Pus în fața unei comparații cu numărul de puncte obținut în startul ultimelor sezoane, Angelescu a analizat situația echipei.

„Cred că am început bine. Chiar dacă am avut 24 puncte cu Adi Mutu sau 19 cu Bergodi, că poți spune că erai la 3 puncte față de acum, e clar că noi am început bine sezonul ăsta. Avem medie de două puncte pe meci. Sunt mulțumit.

Cred că problema în celelalte sezoane e că nu am putut să menținem acest ritm. Și, sincer, cu Adi Mutu eram abia în al doilea sezon.

E clar că sezonul trecut a fost dezastru. Am plecat prost și ne-am chinuit să ajungem în play-off. E clar că e mult mai bine ca sezonul trecut. Cred că important e să menținem această medie.

Să o menținem nu numai în primele 11 etape, să o menținem și după 20 de etape sau după 30 de etape și să intrăm cu aproximativ 60 de puncte în play-off. Între 55 și 60 de puncte”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Câte puncte a obținut Rapid în fiecare start de sezon, după 11 etape:

  • 2021-2022, 18 puncte, antrenor Mihai Iosif
  • 2022-2023, 24 de puncte, antrenor Adrian Mutu
  • 2023-2024, 19 puncte, antrenor Cristiano Bergodi
  • 2024-2025, 13 puncte, antrenori Neil Lennon, urmat de Marius Șumudică
  • 2025-2026, 22 de puncte, antrenor Costel Gâlcă

Victor Angelescu: „Eu îmi doresc să ne batem la titlu”

Întrebat despre obiectivele echipei și dacă Rapid țintește titlul în acest sezon, Angelescu a răspuns:

„Am spus la început, ceea ce am vorbit și cu Costel Gâlcă și cu Mauro Pederzoli și cu domnul Șucu. Când am început sezonul, a fost clar că vrem un trofeu.

Vrem ori Cupa, ori campionatul, iar la campionat locurile 1-3. Adică ăsta este minimum, să ajungem în cupele europene. Eu, personal, am spus că îmi doresc să ne batem la titlu”.

Citește și

Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo
Liga Campionilor
10:27
Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Special
09:45
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Citește mai mult
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
rapid bucuresti liga 1 OBIECTIV costel galca victor angelescu
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share