Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem”

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei în acest start de sezon.

În plus, oficialul giuleștenilor a dezvăluit și obiectivele clubului, dar și obiectivul său personal.

Rapid se află pe locul 3 în Liga 1 în acest moment, cu 22 de puncte adunate după 11 etape, la două puncte în spatele liderului Craiova.

Victor Angelescu: „Trebuie să menținem ritmul”

Pus în fața unei comparații cu numărul de puncte obținut în startul ultimelor sezoane, Angelescu a analizat situația echipei.

„Cred că am început bine. Chiar dacă am avut 24 puncte cu Adi Mutu sau 19 cu Bergodi, că poți spune că erai la 3 puncte față de acum, e clar că noi am început bine sezonul ăsta. Avem medie de două puncte pe meci. Sunt mulțumit.

Cred că problema în celelalte sezoane e că nu am putut să menținem acest ritm. Și, sincer, cu Adi Mutu eram abia în al doilea sezon.

E clar că sezonul trecut a fost dezastru. Am plecat prost și ne-am chinuit să ajungem în play-off. E clar că e mult mai bine ca sezonul trecut. Cred că important e să menținem această medie.

Să o menținem nu numai în primele 11 etape, să o menținem și după 20 de etape sau după 30 de etape și să intrăm cu aproximativ 60 de puncte în play-off. Între 55 și 60 de puncte”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Câte puncte a obținut Rapid în fiecare start de sezon, după 11 etape:

2021-2022, 18 puncte, antrenor Mihai Iosif

2022-2023, 24 de puncte, antrenor Adrian Mutu

2023-2024, 19 puncte, antrenor Cristiano Bergodi

2024-2025, 13 puncte, antrenori Neil Lennon, urmat de Marius Șumudică

2025-2026, 22 de puncte, antrenor Costel Gâlcă

Victor Angelescu: „Eu îmi doresc să ne batem la titlu”

Întrebat despre obiectivele echipei și dacă Rapid țintește titlul în acest sezon, Angelescu a răspuns:

„Am spus la început, ceea ce am vorbit și cu Costel Gâlcă și cu Mauro Pederzoli și cu domnul Șucu. Când am început sezonul, a fost clar că vrem un trofeu.

Vrem ori Cupa, ori campionatul, iar la campionat locurile 1-3. Adică ăsta este minimum, să ajungem în cupele europene. Eu, personal, am spus că îmi doresc să ne batem la titlu”.

