Gloria Bistrița a câștigat Cupa României Formația lui Carlos Viver a zdrobit-o pe SCM Râmnicu Vâlcea și a cucerit trofeul în premieră

Gloria Bistrița a câștigat Cupa României, după ce s-a impus în finala cu SCM Râmnicu Vâlcea, scor 31-21.

Elevele lui Carlos Viver au cucerit trofeul pentru prima dată în istorie și sunt la doi pași de a bifa și titlul de campioană, deținut în prezent de CSM București.

Bistrița s-a impus din nou categoric în fața formației vâlcene, după ce în urmă cu o săptămână o învingea în Liga Florilor, scor 24-23, după revenire de la o diferență de 7 goluri.

Este prima Cupă a României cucerită de club, după finala pierdută în 2025.

Principalele marcatoare ale partidei pentru Bistrița au fost Seraficeanu cu 7 goluri, respectiv So Delgado și Ostase, cu 6 reușite fiecare.

Finala mică s-a disputat între Minaur Baia Mare și SCM Craiova, oltencele cucerind bronzul, cu victoria scor 38-27.

CSM Bucureşti, câștigătoarea de anul trecut, nu s-a calificat în Final Four-ul Cupei României.

Astfel, Gloria Bistrița poate reuși eventul în acest sezon, fiind lider în clasament, cu două etape înainte de final, la un punct deasupra rivalei CSM București.

Corona Brașov, în deplasare, și CSM Galați, acasă, sunt adversarele pe care Bistrița le va întâlni în ultimele două runde.

Liga Florilor, clasamentul după 20 din 22 de etape

Loc/Echipă Puncte 1. Gloria Bistrița 38 2. CSM București 37 3. Corona Brașov 30 4. Râmnicu Vâlcea 25 5. CSM Slatina 24 6. Dunărea Brăila 21 7. Rapid București 19 8. Minaur Baia Mare 19 9. SCM Craiova 11 10. CSM Târgu Jiu 10 11. HC Zalău 5 12. CSM Galați 1

