Dinamo - FC Argeș. George Pușcaș (30 de ani) a deschis scorul pentru „câini” în startul partidei și a celebrat într-un mod special.

„Alb-roșiii” luptă pentru un loc de cupă europeană, iar o victorie în această partidă le-ar spori considerabil șansele pentru locul 4, cu două etape înainte de finalul campionatului.

Dinamo - FC Argeș. Celebrare inedită a lui George Pușcaș

Atacantul „câinilor” a înscris primul gol pentru Dinamo, într-o partidă oficială, încă din minutul 3 al duelului cu FC Argeș.

Pușcaș a sărit la centrarea foarte bună a lui Armstrong din lovitură liberă și a reluat perfect cu capul, în plasa laterală, fără șanse pentru Căbuz.

După reușită, Pușcaș a avut o celebrare inedită. A mimat că trage cu arma, iar apoi a mers la marginea terenului, unde i-a „împușcat” pe colegii Țicu și Bordușanu.

Atacantul se află la a șaptea apariție în tricoul lui Dinamo, dintre care ultimele patru au fost din postura de titular.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport