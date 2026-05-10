„Ei vorbesc, eu evit” Răspunsul ferm al lui Jose Mourinho, după ce a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul Benficăi, a vorbit despre o posibilă venire la Real Madrid, club pe care l-a mai antrenat în perioada 2010-2013.

Alvaro Arbeloa, instalat pe banca Realului după demiterea lui Xabi Alonso, va părăsi echipa la finalul acestui sezon, „galacticii” bifând încă un sezon fără trofee câștigate.

Jose Mourinho, despre o posibilă revenire la Real Madrid: „Nu am vorbit cu nimeni. Sunt doar speculații”

După ce a apărut informația că și-ar fi dat acordul pentru o revenire pe Bernabeu, tehnicianul portughez a fost întrebat de jurnaliști dacă va semna cu Real, iar acesta a infirmat că ar avea o înțelegere cu gruparea din capitala Spaniei.

„Există un lucru pe care aș vrea să-l subliniez: în lumea fotbalului, nu profesioniștii sunt interesați să meargă sau să nu meargă la un club.

Cred că atunci când încep speculațiile, nu mă refer la cazul meu specific, mă refer în general, când se întâmplă ceva cu jucători, antrenori sau manageri, cluburile sunt cele interesate și cluburile sunt cele care inițiază sau nu procedurile pentru a încerca să-i aducă pe oamenii pe care îi doresc.

Ei continuă să vorbească despre Real Madrid, eu continui să evit, dar evit cu deplină onestitate: nu am avut niciun contact cu președintele, nici cu vreuna dintre persoanele importante din club.

Din propria mea decizie, o decizie similară cu altele pe care le-am luat de-a lungul carierei mele, mai ales acum, în etapele finale ale sezoanelor, prefer să nu vorbesc cu nimeni.

Prin urmare, nu am avut niciun contact cu Real Madrid și nu voi avea niciunul până la ultimul meci de campionat împotriva lui Estoril”, a declarat „The Special One”, potrivit abola.pt.

După finalul sezonului va exista o fereastră de o săptămână în care voi avea libertatea să vorbesc cu oricine cred eu că ar trebui să vorbesc. Toate aceste povești care au ieșit în ultimul timp la iveală sunt doar speculații. Jose Mourinho

Mourinho, clauză de 3 milioane de euro

Pentru o revenire a lui Mourinho pe „Bernabeu” începând cu sezonul viitor, Florentino Perez va trebui să le plătească celor de la Benfica o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.

Președintele Realului trebuie să ia rapid o decizie, deoarece clauza poate fi activată de ambele părți, în termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului.

„Real Madrid a fost informat despre clauza de reziliere a lui Mourinho de la Benfica, în valoare de 6 milioane de euro brut!

Clauza l-ar putea elibera pe Mourinho în orice moment, dar doar până în ultimele zile ale lunii mai, pentru 6 milioane de euro brut, adică aproximativ 3 milioane net.

Florentino Perez va decide personal în privința antrenorului, iar Mourinho așteaptă decizia, dar este pregătit să spună «da», dacă Real îl dorește”, a anunțat recent jurnalistul italian Fabrizio Romano.

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

