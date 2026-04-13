Turcii au plâns pentru Lucescu VIDEO. Momente emoționante la ultimul meci jucat de Galatasaray

alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 11:42
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 11:42
  • Mircea Lucescu a fost omagiat la meciul de duminică dintre Galatasaray și Kocaelispor, scor 1-1, disputat în etapa #29 din Super Liga Turciei.
  • Il Luce a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

În cariera sa excepțională de antrenor, Mircea Lucescu a pregătit-o și pe Galatasaray, alături de care a cucerit titlul în Turcia în 2002 și Supercupa Europei în anul 2000.

FOTO. Galatasaray, moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

Galatasaray și Kocaelispor s-au întâlnit duminică, pe stadionul „Ali Sami Yen” din Istanbul. Înainte de începerea partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, omagiat la meciul Galatasaray - Kocaelispor. Foto: captură Orange Sport

Mircea Lucescu, omagiat la meciul Galatasaray - Kocaelispor. Foto: captură X/@daktilock
În acel timp, pe tabela de marcaj au fost redate imagini din perioada când Il Luce a antrenat-o pe Galatasaray. Fanii nu l-au uitat pe fostul antrenor român! L-au aplaudat, i-au scandat numele și au vărsat multe lacrimi pentru el.

Galatasaray a postat și pe rețelele de socializare videoclipul cu Mircea Lucescu care a fost redat pe stadion.

Turcii au afișat mesajul: „Vei rămâne mereu în inimile noastre, Luce”.

Galatasaray și Kocaelispor au remizat, scor 1-1. Pentru gazde a înscris Leroy Sane în minutul 30, în timp ce pentru oaspeți a punctat Bruno Petkovic, în minutul 72.

Galatasaray a rămas lider în Turcia, cu 68 de puncte acumulate după 29 de etape. Pe locul secund se află marea rivală Fenerbahce, care are 66 de puncte.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg

