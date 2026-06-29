Barcelona vrea să facă transferul verii Catalanii l-au contactat pe Harry Kane! Răspunsul starului englez
Harry Kane (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

Barcelona vrea să facă transferul verii Catalanii l-au contactat pe Harry Kane! Răspunsul starului englez

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 10:56
  • FC Barcelona îi caută înlocuitor lui Robert Lewandowski (37 de ani), atacant care va semna cu Chicago Fire.
  • Harry Kane (32 de ani) a fost contactat de gruparea catalană. Răspunsul englezului, mai jos.
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Lewandowski a plecat de la FC Barcelona după 4 ani în care a marcat 120 de goluri și a livrat 24 de pase decisive, iar conducerea echipei de pe Camp Nou se află în căutarea unui vârf care să fie la fel de productiv.

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Barcelona vrea să-l transfere pe Harry Kane

Sezonul 2025/26 a fost cel mai bun din cariera lui Harry Kane. Englezul a marcat 61 de goluri în 51 de partide disputate în tricoul lui Bayern Munchen, ajutând echipa să câștige un nou titlu în Bundesliga și o Cupă a Germaniei.

Transferat de la Tottenham în 2023, Kane mai are contract cu gruparea bavareză până în 2027, iar Barcelona a luat legătura cu reprezentanții atacantului pentru a afla dacă s-ar putea concretiza un transfer, scrie dailymail.com.

95 de milioane de euro
a fost suma plătită de Bayern Munchen pentru transferul lui Harry Kane

Sursa citată menționează că Bayern Munchen dorește să-l prelungească înțelegerea englezului până în 2029 și precizează că au avut deja loc negocieri în acest sens.

Și Kane și-ar dori să continue la clubul din Munchen, simțindu-se „extrem de fericit”. Bavarezii „s-ar opune oricărei încercări de a-i fi transferat jucătorul-vedetă”.

Mai mult, reprezentanții lui Kane ar fi „pus capăt conversației” privind un transfer la campioana Spaniei, atunci când au primit un telefon de la Barcelona pentru a explora posibilitatea unui transfer.

În toamna anului precedent, Harry Kane vorbea despre dorința sa de a continua la Bayern Munchen.

În ceea ce privește prelungirea contractului, mi-aș putea imagina cu siguranță asta. Nu am purtat încă astfel de discuții cu Bayern, dar dacă ar apărea ocazia, aș fi dispus să discut și să avem o conversație sinceră. Evident, depinde de cum va decurge următorul an și de ce vom realiza împreună. Ne aflăm într-un moment fantastic și nu mă gândesc la nimic altceva. Harry Kane, în octombrie 2025

Harry Kane, trei goluri la Mondial

Anglia încearcă să pună capăt așteptării de 60 de ani pentru un nou titlu mondial, iar Harry Kane a fost golgheterul selecționatei lui Thomas Tuchel în grupa L.

Starul a marcat primele două goluri din victoria cu Croația (4-2) și a stabilit scorul final în succesul obținut în fața echipei din Panama (2-0).

Englezul este unul dintre cei zece jucători care au înscris 3 goluri în faza grupelor CM 2026. Doar Lionel Messi (6 reușite), Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Erling Haland și Vinicius Junior (câte 4) stau mai bine.

Harry Kane (Foto: IMAGO) Harry Kane (Foto: IMAGO)
Harry Kane (Foto: IMAGO)

În 16-imile de finală, Anglia va întâlni DR Congo. Meciul va avea loc miercuri, 1 iulie, de la 19:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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