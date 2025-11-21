Gary Neville, uluit de Rooney Reacția acestuia când a aflat salariul fostului atacant la Manchester United: „Cred că trebuia să primesc mai mult”

Gary Nevile (50 de ani), fostul fundaș al lui Manchester United, s-a întâlnit în cadrul unui podcast cu fostul său coleg, Wayne Rooney.

Neville a fost șocat în momentul în care Rooney și-a dezvăluit cel mai mare salariu primit din partea „diavolilor roșii”.

Gary Neville și Wayne Rooney au fost colegi timp de 7 ani la Manchester United, iar acum s-au reîntâlnit în cadrul podcast-ului The Overlap.

Garry Neville: „Cred că ar fi trebuit să fiu plătit mai bine”

Wayne Rooney a fost unul dintre cei mai importanți oameni din formația lui Sir Alex Ferguson, iar în 2014 a semnat un contract pe cinci ani și jumătate, pe o sumă care l-a șocat pe fostul său coleg, Gary Neville, după ce l-a întrebat inițial care a fost cel mai mare salariu primit la Manchester United.

„Cel mai mare? Probabil în jur de 17 milioane de lire sterline pe an”, a răspuns Wayne Rooney.

„Cred că ar fi trebuit să fiu plătit puțin mai bine”, a reacționat Gary Neville, uluit de suma auzită, potrivit thesun.co.uk.

„Este uimitor, felicitări... Bravo, Paul!”, a continuat Neville, cu referire la impresarul lui Rooney din perioada respectivă, Paul Stretford.

253 de goluri a reușit Rooney în 559 de apariții în tricoul „diavolilor roșii”

Gary Neville: „Banii nu au fost o prioritate pentru mine”

În primă fază, Neville câștiga un salariu de 1,75 milioane de lire sterline, ajungând ulterior la 2,25 milioane, însă departe de ceea ce avea să încaseze Rooney.

„Banii nu au fost niciodată o prioritate pentru mine. Niciodată nu mi-am făcut griji în privința banilor. M-am gândit doar că, dacă la sfârșitul carierei mele, la 35 sau 36 de ani, voi fi tot la United, atunci știu că va fi bine”.

Când mi-au oferit un contract pe șapte ani, dar pe mai puțini bani, a fost mai bine pentru mine decât să semnez pe patru ani și pe mai mulți bani. Întotdeauna am fost mai precaut”, a mai completat Neville.

600 de meciuri a bifat Gary Neville pentru Manchester United, între 1992 și 2011

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport