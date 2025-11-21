Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român

- Thomas Frank (52 de ani), antrenorul celor de la Tottenham, a anunțat că Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea reveni pe teren.
- Fotbalistul se antrenează normal alături de gruparea londoneză.
Radu Drăgușin ar putea juca în derby-ul contra celor de la Arsenal.
Radu Drăgușin ar putea reveni în curând pe teren: „S-a antrenat normal”
Întrebat despre starea fizică a trei fotbaliști de la Tottenham, printre care și Radu Drăgușin, antrenorul a oferit detalii despre recuperarea fundașului român.
„Radu este foarte fericit. Va fi, probabil, în câteva săptămâni acolo: antrenamente complete, orice cu echipa.
Miercurea trecută a jucat primele 45 de minute în ultimele nouă luni. E foarte fericit pentru asta. S-a antrenat normal.
Galerie foto (3 imagini)
Acum, cu siguranță este aproape de a prinde lotul. E doar o chestiune de evoluție și să prindă ceva mai multe minute pentru a fi complet pregătit.
Atât Kota (n.r. - Takai), cât și Ben (n.r. - Davies) s-au antrenat cu echipa astăzi, deci și ăsta e un lucru pozitiv”, a spus Thomas Frank, potrivit Football London.
Radu Drăgușin ar putea evolua în duelul contra celor de la Arsenal, de duminică, 23 noiembrie, de la ora 18:30, în etapa #13 din Premier League.
În cazul în care Thomas Frank nu îl va folosi în partida de pe Emirates Stadium, Radu Drăgușin mai poate evolua în două meciuri din această lună:
- 26 noiembrie, Liga Campionilor, PSG - Tottenham
- 29 noiembrie, Premier League, Tottenham - Fulham
Radu Drăgușin s-a antrenat alături de naționala României
După eșecul „tricolorilor” de la Zenica, împotriva Bosniei, 1-3, Radu Drăgușin s-a alăturat lotului național, deși nu era complet refăcut și s-a antrenat alături de selecționata lui Mircea Lucescu.
Galerie foto (5 imagini)
Acesta a evoluat ultima dată pentru Tottenham, contra lui Elfsborg, pe 30 ianuarie 2025, în Europa League, partidă câștigată de englezi, scor 3-0.
Drăgușin a semnat cu formația londoneză în noiembrie 2024, iar Genoa a primit 25 de milioane de euro pentru transferul acestuia.