Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român

Thomas Frank (52 de ani), antrenorul celor de la Tottenham, a anunțat că Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea reveni pe teren.

Fotbalistul se antrenează normal alături de gruparea londoneză.

Radu Drăgușin ar putea juca în derby-ul contra celor de la Arsenal.

Radu Drăgușin ar putea reveni în curând pe teren: „ S-a antrenat normal”

Întrebat despre starea fizică a trei fotbaliști de la Tottenham, printre care și Radu Drăgușin, antrenorul a oferit detalii despre recuperarea fundașului român.

„Radu este foarte fericit. Va fi, probabil, în câteva săptămâni acolo: antrenamente complete, orice cu echipa.

Miercurea trecută a jucat primele 45 de minute în ultimele nouă luni. E foarte fericit pentru asta. S-a antrenat normal.

Acum, cu siguranță este aproape de a prinde lotul. E doar o chestiune de evoluție și să prindă ceva mai multe minute pentru a fi complet pregătit.

Atât Kota (n.r. - Takai), cât și Ben (n.r. - Davies) s-au antrenat cu echipa astăzi, deci și ăsta e un lucru pozitiv”, a spus Thomas Frank, potrivit Football London.

Radu Drăgușin ar putea evolua în duelul contra celor de la Arsenal, de duminică, 23 noiembrie, de la ora 18:30, în etapa #13 din Premier League.

În cazul în care Thomas Frank nu îl va folosi în partida de pe Emirates Stadium, Radu Drăgușin mai poate evolua în două meciuri din această lună:

26 noiembrie , Liga Campionilor, PSG - Tottenham

, Liga Campionilor, PSG - Tottenham 29 noiembrie, Premier League, Tottenham - Fulham

Radu Drăgușin s-a antrenat alături de naționala României

După eșecul „tricolorilor” de la Zenica, împotriva Bosniei, 1-3, Radu Drăgușin s-a alăturat lotului național, deși nu era complet refăcut și s-a antrenat alături de selecționata lui Mircea Lucescu.

Acesta a evoluat ultima dată pentru Tottenham, contra lui Elfsborg, pe 30 ianuarie 2025, în Europa League, partidă câștigată de englezi, scor 3-0.

Drăgușin a semnat cu formația londoneză în noiembrie 2024, iar Genoa a primit 25 de milioane de euro pentru transferul acestuia.

VIDEO. Radu Drăgușin la primele minute pentru Tottenham din acest sezon

