„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Jean Vlădoiu (57 de ani) a oferit o reacție dură la finalul partidei de la Miercurea Ciuc.

Antrenorul secund nu-și poate explica forma slabă prin care trece echipa, în ciuda startului foarte bun de sezon pe care l-a avut.

Cu eșecul de la Miercurea Ciuc, Slobozia a ajuns la 6 înfrângeri consecutive în Liga 1, fiind acum mai aproape de locurile de baraj, decât de cele de play-off.

Csikszereda - Slobozia 2-1 . Jean Vlădoiu: „Lipsă de valoare”

„Secundul” ialomițenilor este complet dezamăgit de jocul unora dintre elevii săi, din ultimele 6 partide.

„Din păcate, astăzi am reușit să marcăm un singur gol și ne întristează faptul că pierdem din nou trei puncte contra unei echipe pe care în tur am bătut-o categoric.

Eu cred că puteam mai mult astă seară. Din păcate, n-a fost seara noastră, așa cum a fost și timpul de afară, în ceață, așa am fost și noi.

Trebuie să strângem rândurile, drumul e lung. Așa cum am spus la începutul campionatului, trebuie să ne batem pentru fiecare punct de acum încolo și sperăm să rămânem uniți.

E clar că până în iarnă ne va fi foarte greu să facem puncte, dar eu am mare încredere, încă, în anumiți jucători, pentru că unii mi-au demonstrat în această perioadă că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia sau cel puțin nu în acest moment, pentru că în ultimele șase meciuri m-au dezamăgit.

Și nu m-au dezamăgit prin atitudine sau determinare, ci prin realizările tehnice în anumite momente, prin deciziile pe care le iau... Putem vorbi, la unii dintre ei, și de lipsă de valoare, cu siguranță”, a declarat Jean Vlădoiu, la Digi Sport.

Vlădoiu: „Cu certitudine nu ne așteptam la asta”

Rezultatele din prima parte a sezonului l-au făcut pe tehnician să creadă că echipa poate mai mult și nu prevedea o astfel de cădere.

„Cu certitudine nu ne așteptam. Pentru că am început foarte bine, se pare că ne-am relaxat puțin făcând 18 puncte, toată lumea din jurul nostru a crezut, probabil, că suntem salvați, suntem în play-off sau eu știu ce ne mai gândeam noi. Și aici mă refer în mare parte la anumiți jucători.

Dar am și văzut atitudine, rezultate, chiar dacă am jucat contra unor echipe foarte bune din Superligă și mă gândeam că putem mai mult.

Din păcate, am avut această cădere, inexplicabilă pentru mine și pentru Andrei (n.r. - Prepeliță), pentru că nu le cerem nimic, nu au presiune, le cerem doar să joace, să-și facă meseria, nimic mai mult.

Mai pe românește, da, cred că putem spune și așa, că și-au luat-o în cap”, a mai spus Vlădoiu.

Slobozia ocupă în prezent locul 11, cu 18 puncte adunate după 17 etape, și mai poate fi depășită de alte echipe până la finalul rundei.

