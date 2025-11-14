Republica Moldova - Italia 0-2. Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul oaspeților, i-a criticat pe suporterii care au huiduit naționala.

Șansele Italiei sunt pur teoretice: s-ar mai putea califica direct la Cupa Mondială 2026 doar dacă ar învinge Norvegia cu 10-0.

Italia are șanse infime de a obține calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, deși a obținut cinci victorii consecutive în preliminarii. Peninsularii vor merge la baraj, în speranța de a nu rata al treilea turneu consecutiv.

Republica Moldova - Italia 0-2 . Genaro Gatusso, mesaj dur pentru suporteri: „Este o rușine”

Squadra Azzurra s-a impus cu greu împotriva Republicii Moldova, 2-0. Deși au dominat partida de la Chișinău, oaspeții au reușit să marcheze abia în ultimele 5 minute, prin Gianluca Mancini și Pio Esposito.

Victoria obținută, pe final, de „Gli Azzurri” a fost taxată dur de fanii italieni, care i-au huiduit pe favoriți.

La finalul partidei, selecționerul Gennaro Gattuso a criticat reacția suporterilor, care le-au spus jucătorilor să meargă la muncă.

„ Protestele fanilor sunt o rușine, îmi pare rău pentru ce am auzit astăzi (n.r. joi). Nu este momentul să le spunem jucătorilor să meargă la muncă.

Trebuie să rămânem uniți, pentru că echipa se chinuie pe teren, iar faptul că aud 500 de fani protestând în deplasare este ceva ce nu accept”, a declarat Gennaro Gattuso, potrivit goal.com.

Pe vremea mea, locul 2 mergea direct la Mondial. Acum s-au schimbat regulile. Nu e corect că America de Sud are 6 echipe calificate direct și locul 7 în play-off, iar noi jucăm în grupe atât de echilibrate Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso: „Am simțit că puteam pierde”

Selecționerul Italiei a schimbat întregul prim „11” pentru meciul cu Republica Moldova: „Să pui 11 jucători noi pe teren de la început e dificil”.

Mai mult, Gennaro Gattuso s-a temut de un eșec în duelul de la Chișinău și i-a lăudat pe jucătorii care au obținut victoria:

„Am simțit în sinea mea că am putea chiar pierde, cu atâtea schimbări, dar îmi scot pălăria în fața lor, s-au descurcat mai bine decât mă așteptam”.

25-3 a fost raportul șuturilor în favoarea italienilor, la meciul cu Republica Moldova 2-0

Italia mai are doar șanse matematice pentru calificarea directă la Cupa Mondială 2026

Șansele italienilor pentru calificarea directă la Cupa Mondială sunt aproape nule după ce Norvegia s-a impus categoric împotriva Estoniei, 4-0.

Deși cele două naționale sunt despărțite de numai 3 puncte în clasamentul grupei și ultima etapă propune un duel direct, diferența de golaveraj este mare.

Pentru a-i detrona pe scandinavi din fruntea clasamentului, selecționata lui Gennaro Gattuso ar trebui să câștige cu o diferență de minimum 9 goluri.

Golaverajul este primul criteriu de departajare, în cazul în care cele două naționale termină grupa la egalitate de puncte

Clasamentul Grupei I

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Norvegia 7 (33-4) 21 2. Italia 7 (20-8) 18 3. Israel 7 (15-19) 9 4. Estonia 8 (8-21) 4 5. R. Moldova 7 (4-28) 1

