„Zenga, ai puțin respect!” Adrian Mutu îl taxează din nou pe italian pentru criticile aduse lui Cristi Chivu: „E o tentă de rasism”
Foto: IMAGO și SPORT Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
„Zenga, ai puțin respect!” Adrian Mutu îl taxează din nou pe italian pentru criticile aduse lui Cristi Chivu: „E o tentă de rasism”

George Neagu
Publicat: 23.10.2025, ora 15:10
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 15:10
  • Adrian Mutu (46 de ani) și-a vărsat din nou nervii pe Walter Zenga (65 de ani) după ce, în urmă cu o lună, l-a criticat pe Cristi Chivu (44 de ani).
  • În urmă cu o lună, fostul portar criticase jocul lui Inter din meciul cu Juventus, scor 3-4, din etapa #3 din Serie A.

După meciul de pe 13 septembrie, Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu pentru jocul slab prestat de Inter cu Juventus.

Atunci, italianul a vorbit despre problemele din defensiva echipei și i-a oferit și un sfat antrenorului român.

Adrian Mutu îl critică iar pe Walter Zenga: „Băi Zenga, ai puțin respect”

La doar câteva zile de la declarațiile lui Zenga la adresa lui Cristi Chivu, Adrian Mutu a răbufnit și i-a răspuns fostului portar al lui Inter.

O lună mai târziu, „Briliantul” l-a taxat din nou pe italian:

„Obiectivele lui Chivu la Inter sunt foarte mari, normal că presiunea e mare. O să-l vezi alb în cap (n.red. - râde). Ați văzut cum l-au demolat după două înfrângeri?! Atunci m-am luat eu de Walter Zenga, care comenta...

Waltere, taci, mă! Nu mă deranjează critica, ci unghiul. Probabil el avea o frustrare. La al doilea meci critica, dar la 5-0 cu Torino nu l-am auzit. Să nu uităm, Walter a mâncat o pâine la noi.

Știu ce vorbesc. N-ai idee ce înseamnă să-ți spună cineva «ț**an», 70.000 de oameni pe Olimpico, când am dat două goluri cu AS Roma! Nu-ți dai seama ce suferă românii din diaspora.

E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat! În primul rând, când spune «il rumeno» (n.r. - românul), deja mă deranjează. Chivu e de atâția ani în Italia, câștigător de Liga Campionilor alături de Inter. Știu modul lor de a vorbi, am stat acolo 15 ani, vorbesc perfect italiană, am auzit declarația lui Zenga.

Băi, Zenga, ai puțin respect, e o legendă a Interului, la fel ca tine. Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă. Noi când vorbim despre italieni, o facem cu admirație”, a declarat Adrian Mutu, conform gsp.ro.

473
de meciuri a jucat Walter Zenga pentru Inter

Adrian Mutu: „Chivu e la Inter, Mutu a făcut ce a făcut”

Fostul jucător al lui Juventus, Chelsea și Fiorentina consideră că nu e normal să se facă comparații între el și actualul antrenor al Interului.

„De ce să fim în competiție? De ce să facem aceste comparații? De ce Mutu și Chivu trebuie comparați? Chivu e la Inter, Mutu a făcut ce a făcut. Eu am avut alt parcurs ca antrenor. Când aduceam Rapidul în play-off, nu m-ați întrebat de ce eu sunt acolo și Chivu e antrenor la Inter U16. Nu m-a întrebat nimeni.

Acum, când Chivu e antrenor la echipa mare a lui Inter, mă întreabă toată lumea despre el, zici că e fratele meu sau că am fost într-o cursă cu el.

Oameni buni, prezența lui Chivu la Inter e bună pentru România, chiar nu înțelegeți?! Dacă el reușește acolo, e bine și pentru mine, și pentru toți antrenorii.

Vorbesc tot timpul cu Cristi și cred în continuare că ar fi bine pentru noi toți ca el să reușească, pentru că ne ridică valoarea. L-am felicitat”, a mai adăugat Adrian Mutu, conform sursei citate.

Cristi Chivu a venit pe banca lui Inter în această vară, după ce s-a despărțit de Parma. Sub comanda românului, „nerazzurrii” au ajuns la 7 victorii consecutive în toate competițiile.

14
meciuri a disputat Cristi Chivu pe banca lui Inter până acum (10 victorii, 3 înfrângeri și 1 egal)

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
Walter Zenga adrian mutu Inter Milano Cristi Chivu CRITICI
09:00
