„Cine mi-a mărit salariul?” Întrebarea care l-a surprins pe Zeljko Kopic » E precaut înainte de meciul cu FC Argeș: „E o echipă de play-off” +47 foto
Zeljko Kopic/ Foto: captura Youtube @GOLAZO.ro
Superliga

„Cine mi-a mărit salariul?” Întrebarea care l-a surprins pe Zeljko Kopic » E precaut înainte de meciul cu FC Argeș: „E o echipă de play-off”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 14:43
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 22:49
  • FC ARGEȘ - DINAMO. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat confruntarea din etapa #14 din Liga 1.
  • FC Argeș - Dinamo se joacă vineri, de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo merge la Mioveni după înfrângerea din derby-ul cu Rapid, 0-2, însă Kopic i-a asigurat pe fani că eșecul nu a avut vreun impact în ceea ce privește atmosfera din vestiar.

Totodată, croatul a fost surprins de o întrebare despre salariul său.

Oficial: Bergodi a preluat U Cluj  Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii”
Citește și
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii”
Citește mai mult
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj  Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii”

FC ARGEȘ - DINAMO. Zeljko Kopic: „Nu am avut foarte mult timp să lucrăm în această săptămână”

„Atmosfera este bună, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid și, din nou, am văzut multe lucruri pozitive.

Am făcut multe lucruri bune pe teren, dar în unele momente am ratat ocaziile avute. Au existat și situații în care trebuie să fim mai buni.

Nu am avut foarte mult timp să lucrăm în această săptămână, a fost mai mult vorba despre refacerea fizică și mentală, iar imediat am început pregătirea pentru meciul cu Argeș.

Ei au un sezon foarte bun, avem același număr de puncte, iar de la meci la meci își schimbă sistemul de joc. Totul în această săptămână a fost despre pregătirea confruntării de mâine”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

FOTO. Imagini de la Dinamo - Rapid 0-2

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
+47 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic nu o subestimează pe FC Argeș: „În acest moment, sunt o echipă de play-off

Revenită în Liga 1 după doi ani, FC Argeș traversează o perioadă excelentă. Piteștenii ocupă locul 5, cu 23 de puncte acumulate după 13 etape.

Formația antrenată de Bogdan Andone a pierdut doar 3 meciuri în acest sezon (0-2 cu Rapid, 1-3 cu Botoșani și 0-1 cu Petrolul).

Întrebat dacă FC Argeș poate fi o contracandidată la intrarea în play-off, antrenorul lui Dinamo a răspuns:

„Da, în acest moment sunt o echipă de play-off. Joacă bine, sunt stabili în defensivă și au jucători foarte rapizi.

Toate echipele care sunt acum în top 6, inclusiv noi, sunt acolo dintr-un motiv, pentru că au calitate. După 13 etape nu mai poți spune că o echipă are noroc. Poate într-un meci sau două, dar dacă ești constant în primele șase, înseamnă că meriți să fii acolo.”

Dacă ne uităm la Argeș, încă de la început se vedea că joacă bine, dar poate nu aveau rezultatele dorite. Pas cu pas, de la meci la meci, au progresat și și-au câștigat poziția actuală în clasament.

Pentru noi, nu contează dacă vom câștiga sau vom pierde, important este să rămânem în zona de play-off.

Campionatul este foarte echilibrat, fiecare etapă aduce rezultate surprinzătoare, favoriți care nu confirmă. Obiectivul nostru principal este să rămânem în primele șase și apoi să vedem cât de sus putem ajunge”, a încheiat Kopic.

I s-a mărit salariul lui Kopic?

Zeljko Kopic a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora conducerea clubului i-ar fi mărit salariul. Surprins, antrenorul a negat.

„Cine mi-a mărit salariul? Nu știu nimic despre asta. Am contractul pe care l-am semnat în Antalya, acesta este contractul pe care îl am”, a mai declarat Kopic în conferință.

Săptămâna trecută, ProSport a scris că salariul antrenorului croat ar urma să crească în această toamnă, după ce fusese mărit deja, ca urmare a prelungirii semnate în ianuarie 2025.

16.000 de euro
pe lună încasează Kopic la Dinamo. Suma va crește de la an la an cu câte 2.000 de euro

Citește și

FCSB - Bologna 1-2 Târnovanu a limitat proporțiile scorului. Roș-albaștrii, la al 2-lea eșec în primele 3 etape de Europa League
Europa League
21:48
FCSB - Bologna 1-2 Târnovanu a limitat proporțiile scorului. Roș-albaștrii, la al 2-lea eșec în primele 3 etape de Europa League
Citește mai mult
FCSB - Bologna 1-2 Târnovanu a limitat proporțiile scorului. Roș-albaștrii, la al 2-lea eșec în primele 3 etape de Europa League
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj  Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii”
Superliga
14:02
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii”
Citește mai mult
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj  Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
dinamo bucuresti liga 1 fc arges salariu zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Conference League
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Citește mai mult
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Europa League
23.10
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Citește mai mult
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
23.10
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Opinii
23.10
Ioana Mihalcea De ce vă bateți joc de suporteri?
Citește mai mult
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
00:56
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
22:38
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Baschet
23.10
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Citește mai mult
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Stranieri
23.10
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Baschet
23.10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Citește mai mult
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Superliga
23.10
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Citește mai mult
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 34 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share