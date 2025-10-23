„Cine mi-a mărit salariul?” Întrebarea care l-a surprins pe Zeljko Kopic » E precaut înainte de meciul cu FC Argeș: „E o echipă de play-off”

FC ARGEȘ - DINAMO. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat confruntarea din etapa #14 din Liga 1.

FC Argeș - Dinamo se joacă vineri, de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo merge la Mioveni după înfrângerea din derby-ul cu Rapid, 0-2, însă Kopic i-a asigurat pe fani că eșecul nu a avut vreun impact în ceea ce privește atmosfera din vestiar.

Totodată, croatul a fost surprins de o întrebare despre salariul său.

FC ARGEȘ - DINAMO. Zeljko Kopic: „Nu am avut foarte mult timp să lucrăm în această săptămână”

„Atmosfera este bună, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid și, din nou, am văzut multe lucruri pozitive.

Am făcut multe lucruri bune pe teren, dar în unele momente am ratat ocaziile avute. Au existat și situații în care trebuie să fim mai buni.

Nu am avut foarte mult timp să lucrăm în această săptămână, a fost mai mult vorba despre refacerea fizică și mentală, iar imediat am început pregătirea pentru meciul cu Argeș.

Ei au un sezon foarte bun, avem același număr de puncte, iar de la meci la meci își schimbă sistemul de joc. Totul în această săptămână a fost despre pregătirea confruntării de mâine”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

FOTO. Imagini de la Dinamo - Rapid 0-2

Zeljko Kopic nu o subestimează pe FC Argeș: „În acest moment, sunt o echipă de play-off ”

Revenită în Liga 1 după doi ani, FC Argeș traversează o perioadă excelentă. Piteștenii ocupă locul 5, cu 23 de puncte acumulate după 13 etape.

Formația antrenată de Bogdan Andone a pierdut doar 3 meciuri în acest sezon (0-2 cu Rapid, 1-3 cu Botoșani și 0-1 cu Petrolul).

Întrebat dacă FC Argeș poate fi o contracandidată la intrarea în play-off, antrenorul lui Dinamo a răspuns:

„Da, în acest moment sunt o echipă de play-off. Joacă bine, sunt stabili în defensivă și au jucători foarte rapizi.

Toate echipele care sunt acum în top 6, inclusiv noi, sunt acolo dintr-un motiv, pentru că au calitate. După 13 etape nu mai poți spune că o echipă are noroc. Poate într-un meci sau două, dar dacă ești constant în primele șase, înseamnă că meriți să fii acolo.”

Dacă ne uităm la Argeș, încă de la început se vedea că joacă bine, dar poate nu aveau rezultatele dorite. Pas cu pas, de la meci la meci, au progresat și și-au câștigat poziția actuală în clasament.

Pentru noi, nu contează dacă vom câștiga sau vom pierde, important este să rămânem în zona de play-off.

Campionatul este foarte echilibrat, fiecare etapă aduce rezultate surprinzătoare, favoriți care nu confirmă. Obiectivul nostru principal este să rămânem în primele șase și apoi să vedem cât de sus putem ajunge”, a încheiat Kopic.

I s-a mărit salariul lui Kopic?

Zeljko Kopic a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora conducerea clubului i-ar fi mărit salariul. Surprins, antrenorul a negat.

„Cine mi-a mărit salariul? Nu știu nimic despre asta. Am contractul pe care l-am semnat în Antalya, acesta este contractul pe care îl am”, a mai declarat Kopic în conferință.

Săptămâna trecută, ProSport a scris că salariul antrenorului croat ar urma să crească în această toamnă, după ce fusese mărit deja, ca urmare a prelungirii semnate în ianuarie 2025.

16.000 de euro pe lună încasează Kopic la Dinamo. Suma va crește de la an la an cu câte 2.000 de euro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport