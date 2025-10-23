Puștiul care a scris istorie!  FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât  două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor +10 foto
Lennart Karl. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Puștiul care a scris istorie! FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 12:54
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 12:55
  • Bayern Munchen - Club Brugge 4-0. Lennart Karl (17 ani), aripa dreapta a germanilor, a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor.

Lennart Karl a debutat miercuri în Liga Campionilor. Acesta a fost titularizat de Vincent Kompany după ce Serge Gnabry s-a accidentat.

Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Citește și
Record în Liga Campionilor Spectacolul a întrecut toate așteptările. Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Citește mai mult
Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0. Lennart Karl a scris istorie

În minutul 5 al partidei de pe Allianz Arena, Jonathan Tah i-a pasat lui Lennart Karl la centrul terenului. Aripa dreapta a bavarezilor a trecut în viteză de trei adversari și apoi a șutat spre poartă din afara careului.

Karl a trimis mingea la colțul scurt al porții, pe sus, fix lângă bară. Șutul germanului nu a putut fi apărat de Nordin Jackers, portarul lui Club Brugge.

Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0
Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0 Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0 Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0 Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0 Golul marcat de Lennart Karl în partida Bayern Munchen - Club Brugge 4-0
+10 Foto
labels.photo-gallery

Astfel, jucătorul în vârstă de 17 ani și 242 de zile a scris istorie la debutul său în Liga Campionilor. Acesta a devenit cel mai tânăr marcator german din istoria competiției, dar și cel mai tânăr jucător al lui Bayern Munchen care înscrie în cea mai importantă competiție europeană, potrivit sportbild.bild.de.

Vechiul record era deținut de Jamal Musiala, tot de la Bayern Munchen, care a marcat în 2021 într-o partidă cu Lazio, scor 4-1 pentru bavarezi, la vârsta de 17 ani și 363 de zile.

În urma prestației excelente, Lennart Karl a fost desemnat și omul meciului.

Pentru Bayern au mai marcat Harry Kane (min. 14), Luis Diaz (min. 34) și Nicolas Jackson (min. 79).

20 de milioane de euro
valorează Lennart Karl, conform Transfermarkt

Astfel, Bayern Munchen a ajuns la 12 meciuri consecutive câștigate în toate competițiile.

Lennart Karl a fost adus la echipa antrenată de Vincent Kompany în această vară, de la formația U19 a bavarezilor. Acesta și-a început cariera la academia celor de la Eintracht Frankfurt.

Citește și

Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Liga Campionilor
12:13
Record în Liga Campionilor Spectacolul a întrecut toate așteptările. Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Citește mai mult
Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
DEBUT Liga Campionilor bayern munchen Club Brugge lennart karl
Știrile zilei din sport
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Conference League
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Citește mai mult
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Europa League
23.10
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Citește mai mult
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
23.10
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Opinii
23.10
Ioana Mihalcea De ce vă bateți joc de suporteri?
Citește mai mult
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
00:56
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
22:38
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Baschet
23.10
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Citește mai mult
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Stranieri
23.10
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Baschet
23.10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Citește mai mult
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Superliga
23.10
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Citește mai mult
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 34 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share