Puștiul care a scris istorie! FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0. Lennart Karl (17 ani), aripa dreapta a germanilor, a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor.

Lennart Karl a debutat miercuri în Liga Campionilor. Acesta a fost titularizat de Vincent Kompany după ce Serge Gnabry s-a accidentat.

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0 . Lennart Karl a scris istorie

În minutul 5 al partidei de pe Allianz Arena, Jonathan Tah i-a pasat lui Lennart Karl la centrul terenului. Aripa dreapta a bavarezilor a trecut în viteză de trei adversari și apoi a șutat spre poartă din afara careului.

Karl a trimis mingea la colțul scurt al porții, pe sus, fix lângă bară. Șutul germanului nu a putut fi apărat de Nordin Jackers, portarul lui Club Brugge.

Astfel, jucătorul în vârstă de 17 ani și 242 de zile a scris istorie la debutul său în Liga Campionilor. Acesta a devenit cel mai tânăr marcator german din istoria competiției, dar și cel mai tânăr jucător al lui Bayern Munchen care înscrie în cea mai importantă competiție europeană, potrivit sportbild.bild.de.

Vechiul record era deținut de Jamal Musiala, tot de la Bayern Munchen, care a marcat în 2021 într-o partidă cu Lazio, scor 4-1 pentru bavarezi, la vârsta de 17 ani și 363 de zile.

În urma prestației excelente, Lennart Karl a fost desemnat și omul meciului.

🎖️ 𝗠𝗔𝗡 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 for Lennart Karl tonight as he became the youngest goalscorer in Bayern Munich's history of the Champions League.



✅ First start in the Champions League.

✅ First goal in the Champions League.

✅ First MOTM in the Champions League. pic.twitter.com/Aq4woc0d2T — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 22, 2025

Pentru Bayern au mai marcat Harry Kane (min. 14), Luis Diaz (min. 34) și Nicolas Jackson (min. 79).

20 de milioane de euro valorează Lennart Karl, conform Transfermarkt

Astfel, Bayern Munchen a ajuns la 12 meciuri consecutive câștigate în toate competițiile.

Lennart Karl a fost adus la echipa antrenată de Vincent Kompany în această vară, de la formația U19 a bavarezilor. Acesta și-a început cariera la academia celor de la Eintracht Frankfurt.

