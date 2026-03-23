Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #51 ATP) a avut un schimb de replici aprins cu arbitrul de scaun în timpul meciului cu Arthur Fils (21 de ani, #31 ATP) din turul trei de la Miami.

Grecul a fost învins fără drept de apel, scor 0-6, 1-6, la capătul unui duel ce a durat doar 56 de minute.

Revenit în circuitul ATP în ianuarie, după o pauză de trei luni, Tsitsipas a făcut o criză de nervi și s-a plâns de mai multe ori arbitrului de scaun de lipsa luminii din arenă.

Stefanos Tsitsipas, criză de nervi la adresa arbitrului de scaun: „ Să-ți fie rușine”

„Ar trebui să vă fie rușine. M-ai văzut vreodată să servesc și să ratez un forehand timp de cinci ore la rând?

Așa ceva nu se întâmplă. Nu pot să văd mingea. Nu știu cum o vede el”, a spus furios tenismenul grec, citat de sportskeeda.com.

Stefanos Tsitsipas complaining to the umpire about the lighting during his match against Arthur Fils in Miami:



“You should be ashamed of yourself. Have you ever seen me serve and miss a forehand for 5 hours in a row? It doesn’t happen. I cannot see the ball. I don’t know how he… pic.twitter.com/lNBXR9SWz9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026

În momentul în care Tsitsipas și-a ieșit din minți, scorul arăta 6-0, 1-0 pentru Arthur Fils. Până la finalul meciului, grecul a reușit să câștige un singur game!

Arthur Fils: „Unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat vreodată”

Tânărul francez de 21 de ani a oferit și el o primă reacție, după ce l-a învins pe Tsitsipas.

„Acesta este unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat vreodată. Am mai jucat niște meciuri grozave înainte, dar acest nivel a fost incredibil. Nu știu ce să spun, dar sunt foarte mulțumit de performanță.

Am revenit complet. Simt că nu am plecat niciodată. Mă simt foarte, foarte bine”, a spus Fils pentru sursa citată.

În optimile competiției din Florida, numărul #31 ATP va da piept cu Valentin Vacherot (27 de ani, #25 ATP), cel care l-a învins pe Matteo Berrettini (29 de ani, #68 ATP), scor 7-6 (5), 6-4.

