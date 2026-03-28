Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live

George Pușcaș (29 de ani) a bifat prima apariție pentru Dinamo, într-o partidă amicală, reușind să marcheze la scurt timp de la intrarea pe teren.

Atacantul nu a terminat meciul pe teren. Detalii, mai jos.

În această pauză competițională, FC Dinamo și CS Dinamo s-au întâlnit într-un amical la baza Săftica, iar Pușcaș a fost inclus în premieră în lot de Zeljko Kopic.

FC Dinamo - CS Dinamo 3-1 . Debut cu gol și accidentare pentru George Pușcaș

CS Dinamo a reușit să deschidă scorul la Săftica, prin Mbanga Kouban (39), însă elevii lui Kopic au reușit să răstoarne rezultatul prin reușitele lui Danny Armstrong (51) și Alex Pop (57).

Ulterior, tehnicianul croat l-a trimis pe teren și pe George Pușcaș, atacantul reușind să marcheze în tricoul „câinilor” chiar la câteva minute de la debut.

Reușita din minutul 74 nu a putut fi însă văzută pe 48TV, canal de YouTube unde meciul a fost transmis în direct, deoarece camera de filmat a fost ștearsă de picăturile de ploaie chiar în momentul în care Pușcaș a trimis mingea în poartă.

Pușcaș nu s-a bucurat însă foarte mult, întrucât a fost înlocuit după doar câteva minute, după ce a acuzat dureri în zona inghinală.

Din primele informații, nu este vorba despre o accidentare nouă, ci de problemele legate de pubalgie, cu care atacantul s-a confruntat în ultima perioadă, iar Zeljko Kopic a făcut schimbarea preventiv.

FOTO. George Pușcaș, primul meci în tricoul lui Dinamo

Dinamo: Roșca - Ikoko, Toader, Opruț, Țicu - Soro, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop, Armstrong

Au mai jucat: Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, N’Giuw

Antrenor: Zeljko Kopic

Epassy, Stoinov, Boateng, Duțu, Musi, Tarbă, Mazilu și Mihai sunt convocați la echipele naționale

Karamoko, Milanov și Licsandru sunt în recuperare după accidentări

CS Dinamo în prima repriză: Moldovan - Neculai, Pașcalău, Gherman, Demici - Uleia, Răuță, Mălăele, Soare - C. Cocoș, Mbanga

CS Dinamo în repriza a doua: Moldovan (80 Tudosie) - Cernamoriț, S. Matei, Gherman, Ioniță - A. Cocoș, B. Alexandru, Enache, Stanley - Ad. Sârbu, I. Răducan

Antrenor: Boric Keca

3 jucatori a împrumutat FC Dinamo la CS Dinamo până la finalul acestui sezon: mijlocașul ofensiv Casian Soare și fundașii Ianys Neculai și Răzvan Pașcalău

VIDEO: cele mai noi imagini din sport