George Pușcaș. Foto: Facebook/Dinamo
Superliga

Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 15:05
  • George Pușcaș (29 de ani) a bifat prima apariție pentru Dinamo, într-o partidă amicală, reușind să marcheze la scurt timp de la intrarea pe teren.
  • Atacantul nu a terminat meciul pe teren. Detalii, mai jos.

În această pauză competițională, FC Dinamo și CS Dinamo s-au întâlnit într-un amical la baza Săftica, iar Pușcaș a fost inclus în premieră în lot de Zeljko Kopic.

FC Dinamo - CS Dinamo 3-1. Debut cu gol și accidentare pentru George Pușcaș

CS Dinamo a reușit să deschidă scorul la Săftica, prin Mbanga Kouban (39), însă elevii lui Kopic au reușit să răstoarne rezultatul prin reușitele lui Danny Armstrong (51) și Alex Pop (57).

Ulterior, tehnicianul croat l-a trimis pe teren și pe George Pușcaș, atacantul reușind să marcheze în tricoul „câinilor” chiar la câteva minute de la debut.

Reușita din minutul 74 nu a putut fi însă văzută pe 48TV, canal de YouTube unde meciul a fost transmis în direct, deoarece camera de filmat a fost ștearsă de picăturile de ploaie chiar în momentul în care Pușcaș a trimis mingea în poartă.

Galerie foto (14 imagini)

Golul lui George Pușcaș, ratat pe transmisiunea live / foto: capturi Youtube/48TV Golul lui George Pușcaș, ratat pe transmisiunea live / foto: capturi Youtube/48TV Golul lui George Pușcaș, ratat pe transmisiunea live / foto: capturi Youtube/48TV Golul lui George Pușcaș, ratat pe transmisiunea live / foto: capturi Youtube/48TV Golul lui George Pușcaș, ratat pe transmisiunea live / foto: capturi Youtube/48TV
+14 Foto
labels.photo-gallery

Pușcaș nu s-a bucurat însă foarte mult, întrucât a fost înlocuit după doar câteva minute, după ce a acuzat dureri în zona inghinală.

Din primele informații, nu este vorba despre o accidentare nouă, ci de problemele legate de pubalgie, cu care atacantul s-a confruntat în ultima perioadă, iar Zeljko Kopic a făcut schimbarea preventiv.

FOTO. George Pușcaș, primul meci în tricoul lui Dinamo

Galerie foto (9 imagini)

FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, amical. Debutul lui Pușcaș / Foto: Dinamo București FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, amical. Debutul lui Pușcaș / Foto: Dinamo București FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, amical. Debutul lui Pușcaș / Foto: Dinamo București FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, amical. Debutul lui Pușcaș / Foto: Dinamo București FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, amical. Debutul lui Pușcaș / Foto: Dinamo București
+9 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo: Roșca - Ikoko, Toader, Opruț, Țicu - Soro, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop, Armstrong

Au mai jucat: Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, N’Giuw

Antrenor: Zeljko Kopic

  • Epassy, Stoinov, Boateng, Duțu, Musi, Tarbă, Mazilu și Mihai sunt convocați la echipele naționale
  • Karamoko, Milanov și Licsandru sunt în recuperare după accidentări

CS Dinamo în prima repriză: Moldovan - Neculai, Pașcalău, Gherman, Demici - Uleia, Răuță, Mălăele, Soare - C. Cocoș, Mbanga

CS Dinamo în repriza a doua: Moldovan (80 Tudosie) - Cernamoriț, S. Matei, Gherman, Ioniță - A. Cocoș, B. Alexandru, Enache, Stanley - Ad. Sârbu, I. Răducan

Antrenor: Boric Keca

3 jucatori
a împrumutat FC Dinamo la CS Dinamo până la finalul acestui sezon: mijlocașul ofensiv Casian Soare și fundașii Ianys Neculai și Răzvan Pașcalău

dinamo bucuresti amical cs dinamo george puscas
Știrile zilei din sport
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Handbal
28.03
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Citește mai mult
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga
28.03
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Citește mai mult
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Superliga
28.03
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Citește mai mult
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Nationala
28.03
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Citește mai mult
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
„O mare problemă” Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
23:38
Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
21:30
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Top stiri
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Superliga
28.03
„Cea mai mare prostie” VIDEO. Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Citește mai mult
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Diverse
28.03
96% gata! Sala Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Citește mai mult
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Liga 3
28.03
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă: Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Citește mai mult
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
B365
27.03
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
Citește mai mult
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă

Echipe/Competiții

fcsb 10 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share