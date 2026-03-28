Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”

- Kimi Antonelli (19 ani, Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp în calificări și va pleca primul în Marele Premiu al Japoniei.
- Max Verstappen (28 de ani, Red Bull), fostul campion mondial, a înregistrat o contraperformanță, după ce nu a reușit să intre în Q3, urmând să plece de pe poziția 11.
- Cursa va avea loc duminică, de la ora 8:00, și va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
Pilotul italian de la Mercedes a obținut un nou pole-position după cel din etapa precedentă, când a bifat și prima victorie a carierei, în China.
Kimi Antonelli va pleca primul în Japonia. Verstappen, out în Q2!
Antonelli a obținut cel mai bun timp încă din startul celei de-a treia sesiuni din califcări, fiind urmat de colegul său de echipă, George Russell, la 0,298 secunde, și de Oscar Piastri (McLaren), care a fost cu 0,354 mai lent decât tânărul italian.
În schimb, problemele au apărut în cazul lui Max Verstappen, care a ratat sesiunea Q3 și va pleca de pe poziția a 11-a în cursa de duminică, după 4 ani consecutivi în care a plecat din pole în Japonia.
„Mașina nu se conformează niciodată la mijlocul virajului. Virează prea puțin la intrare. Este foarte dificil. E imprevizibil.
Credeam că am rezolvat puțin problema în FP3 (antrenamentele libere), dar încă nu virează suficient de bine. Acum, în calificări, pentru mine, a fost din nou imposibil de condus. Trebuie să vedem ce e de făcut.
De asemenea, pilotez cu un pachet aerodinamic diferit în acest weekend, dar se pare că nu prea funcționează, deci nici asta nu e bine”, a declarat Verstappen, potrivit racingnews365.com.
Întrebat ce a vrut să spună prin „imposibil de condus”, pilotul a transmis:
Avem probleme pe care nu le pot explica în detaliu aici, dar despre care știm că există, iar uneori puțin mai grave decât de obicei. În calificări, a ajuns din nou într-un punct în care nu se mai putea conduce. Max Verstappen, pilot Red Bull
Grila de start în Marele Premiu al Japoniei
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russel (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Clasamentul piloților
- George Russell - 51 de puncte
- Kimi Antonelli - 47 de puncte
- Charles Leclerc - 34 de puncte
- Lewis Hamilton - 33 de puncte
- Oliver Bearman - 17 puncte
- Lando Norris - 15 puncte
- Pierre Gasly - 9 puncte
- Max Verstappen - 8 puncte
- Liam Lawson - 8 puncte
- Arvid Lindblad - 4 puncte
Clasamentul constructorilor
- Mercedes - 98 puncte
- Ferrari - 67 puncte
- McLaren - 18 puncte
- Haas F1 Team - 17 puncte
- Red Bull Racing - 12 puncte
- Racing Bulls - 12 puncte
- Alpine - 10 puncte
- Audi - 2 puncte
- Williams - 2 puncte
- Cadillac - 0 puncte
- Aston Martin - 0 puncte