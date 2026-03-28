Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus"

alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 12:47
  • Kimi Antonelli (19 ani, Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp în calificări și va pleca primul în Marele Premiu al Japoniei.
  • Max Verstappen (28 de ani, Red Bull), fostul campion mondial, a înregistrat o contraperformanță, după ce nu a reușit să intre în Q3, urmând să plece de pe poziția 11.
  • Cursa va avea loc duminică, de la ora 8:00, și va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Pilotul italian de la Mercedes a obținut un nou pole-position după cel din etapa precedentă, când a bifat și prima victorie a carierei, în China.

Kimi Antonelli va pleca primul în Japonia. Verstappen, out în Q2!

Antonelli a obținut cel mai bun timp încă din startul celei de-a treia sesiuni din califcări, fiind urmat de colegul său de echipă, George Russell, la 0,298 secunde, și de Oscar Piastri (McLaren), care a fost cu 0,354 mai lent decât tânărul italian.

În schimb, problemele au apărut în cazul lui Max Verstappen, care a ratat sesiunea Q3 și va pleca de pe poziția a 11-a în cursa de duminică, după 4 ani consecutivi în care a plecat din pole în Japonia.

„Mașina nu se conformează niciodată la mijlocul virajului. Virează prea puțin la intrare. Este foarte dificil. E imprevizibil.

Credeam că am rezolvat puțin problema în FP3 (antrenamentele libere), dar încă nu virează suficient de bine. Acum, în calificări, pentru mine, a fost din nou imposibil de condus. Trebuie să vedem ce e de făcut.

De asemenea, pilotez cu un pachet aerodinamic diferit în acest weekend, dar se pare că nu prea funcționează, deci nici asta nu e bine”, a declarat Verstappen, potrivit racingnews365.com.

Întrebat ce a vrut să spună prin „imposibil de condus”, pilotul a transmis:

Avem probleme pe care nu le pot explica în detaliu aici, dar despre care știm că există, iar uneori puțin mai grave decât de obicei. În calificări, a ajuns din nou într-un punct în care nu se mai putea conduce. Max Verstappen, pilot Red Bull

Grila de start în Marele Premiu al Japoniei

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russel (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Max Verstappen (Red Bull)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Nico Hulkenberg (Audi)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Oliver Bearman (Haas)
  19. Sergio Perez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

Clasamentul piloților

  • George Russell - 51 de puncte
  • Kimi Antonelli - 47 de puncte
  • Charles Leclerc - 34 de puncte
  • Lewis Hamilton - 33 de puncte
  • Oliver Bearman - 17 puncte
  • Lando Norris - 15 puncte
  • Pierre Gasly - 9 puncte
  • Max Verstappen - 8 puncte
  • Liam Lawson - 8 puncte
  • Arvid Lindblad - 4 puncte

Clasamentul constructorilor

  • Mercedes - 98 puncte
  • Ferrari - 67 puncte
  • McLaren - 18 puncte
  • Haas F1 Team - 17 puncte
  • Red Bull Racing - 12 puncte
  • Racing Bulls - 12 puncte
  • Alpine - 10 puncte
  • Audi - 2 puncte
  • Williams - 2 puncte
  • Cadillac - 0 puncte
  • Aston Martin - 0 puncte

