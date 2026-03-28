Anglia - Uruguay 1-1. Manuel Ugarte (24 de ani) nu a fost eliminat, deși a fost sancționat de două ori cu cartonaș galben în timpul amicalului.

Deși a fost vorba doar un meci de pregătire pentru Mondialul din această vară, momentele tensionate nu au lipsit în duelul de pe stadionul Wembley.

Două „galbene” pentru Ugarte. Dar n-a fost eliminat!

Arbitrul Sven Jablonski a scos pentru prima oară un „galben” din buzunar în minutul 70, după un fault al lui Ugarte asupra lui Cole Palmer.

Primul cartonaș galben încasat de Manuel Ugarte (FOTO: captură ITV1)

Ulterior, Ugarte a protestat după ce golul lui Ben White din minutul 81 a fost validat și a primit încă un cartonaș galben. Însă nu l-a văzut și pe cel roșu!

Al doilea cartonaș galben încasat de Manuel Ugarte (FOTO: captură ITV1)

Arbitrul de rezervă le-a explicat reporterilor de la marginea terenului că al doilea cartonaș galben a fost anulat, explicație care i-a uimit pe suporterii englezi care se aflau în zonă, potrivit The Sun.

Ugarte a rămas pe teren până în minutul 87, când a fost înlocuit cu Brian Rodriguez.

Oficialii au venit cu o altă explicație după meci, afirmând că primul cartonaș galben i-a fost de fapt acordat lui Jose Maria Gimenez, nu lui Ugarte.

„Își inventează povestea pe parcurs, de parcă n-am fi văzut ce am văzut. Faultul asupra lui Palmer a fost comis de Ugarte, iar apoi se pare că a fost sancționat și pentru proteste”, a afirmat Ian Wright, fost star al lui Arsenal.

Ni s-a spus că Ugarte a primit două cartonașe galbene și că al doilea a fost anulat, ceea ce este o noutate pentru noi. Acum ni s-a spus că primul dintre acele cartonașe galbene acordate lui Ugarte era, de fapt, pentru Gimenez. Așadar, în loc de două „galbene”, Ugarte nu a primit niciunul. Harry Maguire, fundaș Anglia

Jablonski l-a înfuriat pe Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, și pentru că nu l-a eliminat pe Ronald Araujo după un fault dur asupra lui Phil Foden.

În prelungiri, Valverde a egalat pentru Uruguay din penalty. Maguire a descris decizia „centralului” de a indica punctul cu var ca fiind „ridicolă”.

La Campionatul Mondial, Anglia va face parte din Grupa L, alături de Croația, Ghana și Panama, în timp ce Uruguay se va duela cu Arabia Saudită, Capul Verde și Spania în Grupa H.

Până atunci, europenii vor mai disputa amicale cu Japonia, Noua Zeelandă și Costa Rica, iar sud-americanii vor mai juca un meci de pregătire împotriva Algeriei.

Au marcat: White '81 / Valverde '90+4 (penalty)

