Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut” +50 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 12:48
  • Georgi Milanov (34 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, și-a anunțat plecarea de la echipa pregătită de Zeljko Kopic (48 de ani), după doi ani și jumătate.
  • Contractul bulgarului expiră în această vară.
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Milanov a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024. A devenit un jucător important al „câinilor”, remarcându-se prin evoluțiile sale solide de la mijlocul terenului.

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Milanov și-a anunțat plecarea de la Dinamo: „Am luat decizia de a pleca de la club”

Într-un interviu acordat pentru presa din Bulgaria, Georgi Milanov a anunțat că va pleca de la Dinamo, la finalul unui sezon marcat de ratarea principalului obiectiv: participarea în cupele europene.

„Sunt acolo de doi ani și jumătate. Am avut niște ani extraordinari. După cum știți, am ajuns la acest club într-un moment foarte dificil, iar nimeni nu se aștepta că vom reuși să ne salvăm într-o asemenea manieră (n.r. - de la retrogradare).

Anul trecut am terminat pe locul 6, iar acum pe locul 4. Cu regulile actuale și cu acest baraj pentru cupele europene… din păcate, am fost eliminați la loviturile de departajare în Cupă.

Am fost afectați de această eliminare. Am pierdut derby-ul în minutul 110 sau 115 și am dat totul pentru Dinamo.

Am avut nevoie de o zi sau două pentru a rămâne cu mine însumi și pentru a mă gândi la viitorul meu. Am 34 de ani, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic și sunt într-o stare excelentă. În acest moment am luat decizia să plec de la club”, a transmis Milanov, conform dsport.bg.

Îmi este dor de familia mea. Vreau să mă odihnesc puțin și să fac următorul pas în cariera mea de fotbalist, pentru că am oferit foarte mult acestui club, atât pe teren, cât și prin sprijinul acordat jucătorilor tineri. Georgi Milanov

Milanov a mai explicat că va lua o pauză pentru a reflecta asupra viitorului său.

S-au întâmplat unele lucruri în timpul sezonului care nu mi-au plăcut. Dinamo este un club extraordinar căruia îi datorez multe, dar decizia a fost luată. Voi lua o scurtă pauză și apoi mă voi gândi unde să îmi continui cariera”.

450.000 de euro
este cota de piață a lui Georgi Milanov, conform Transfermarkt

Georgi Milanov: „Încă nu am avut nicio discuție cu nimeni”

Milanov a explicat că încă nu a purtat nicio discuție cu o altă echipă, dar va merge acolo unde va fi dorit și respectat cu adevărat.

„Nu exclud nicio variantă. Totul depinde de ce echipă va arăta interes pentru mine și unde voi fi apreciat. Mereu am procedat astfel.

Am fost chiar și un an fără echipă pentru că nu am primit oferta și respectul pe care le consideram necesare din partea celor care mă doreau.

Sunt un om care, dacă se simte dorit și respectat într-un anumit loc și dacă proiectul îmi place, va accepta oferta. Deocamdată voi aștepta și vom vedea cum evoluează lucrurile în viitorul apropiat.

Nu, încă nu am avut nicio discuție cu nimeni. Am vrut să mă odihnesc după această înfrângere dureroasă de acum câteva zile (n.r. 1-2 cu FCSB). Voi petrece puțin timp cu familia și apoi voi lua o decizie privind viitorul meu”, a mai declarat bulgarul.

Concurența pe postul de mijlocaș s-a intensificat odată cu venirea unor jucători precum Cătălin Cîrjan, Andrei Mărginean sau Cristi Mihai, iar Milanov și-a pierdut treptat statutul de titular.

35 de meciuri
a jucat Georgi Milanov în acest sezon. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

Milanov: „Mulți dintre jucătorii tineri țineau foarte mult la mine”

Bulgarul a vorbit și despre relația foarte bună pe care o are cu tinerii jucători de la Dinamo.

„Sincer să fiu, rolul meu la Dinamo a fost unul complex, nu doar pe teren, ci și în vestiar și în afara lui. Mulți dintre jucătorii tineri țineau foarte mult la mine și îmi spuneau: «Ai realizat atât de multe în carieră, iar cu toate acestea continui să ne oferi sfaturi».

Am ieșit chiar și în oraș cu unii dintre ei. Ei nu puteau să creadă acest lucru, pentru că mulți dintre fotbaliștii români de succes nu acordă aceeași atenție tinerilor.

Mi-au spus că, dacă nu voi continua la Dinamo, le voi lipsi foarte mult. Au crescut enorm în această perioadă, la fel cum a crescut și echipa în ultimii doi ani și jumătate”.

Dinamo se dezvoltă în direcția corectă și, după această lună dificilă pentru noi, vor exista multe schimbări. Sunt extrem de mândru de perioada petrecută aici. Am dat totul pentru acest club. Fanii, președinții și antrenorii mă apreciază. Dar am decis că este timpul să pornesc pe un nou drum. Georgi Milanov

De la sosirea sa la Dinamo, Milanov a jucat în 92 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 8 pase decisive.

În cariera sa, bulgarul a mai jucat la Litex Lovech, CSKA Moscova, Grasshoppers Zurich, Videoton, Levski Sofia și Al-Dhafra.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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