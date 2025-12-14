Chivu caută fundaș  Inter a pus ochii pe titularul lui Liverpool » Suma cerută de „cormorani”
Chivu caută fundaș Inter a pus ochii pe titularul lui Liverpool » Suma cerută de „cormorani"

14.12.2025, ora 15:30
14.12.2025, ora 15:31
  • Inter ar dori să-l transfere pe Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul central al lui Liverpool, care intră în ultimele 6 luni de contract.

Inter și Liverpool s-au întâlnit recent în Liga Campionilor, Formația pregătită de Arne Slot a câștigat cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Szoboszlai ('88) dintr-un penalty contestat vehement de „nerazzurri”.

Inter ar dori să-l transfere pe Ibrahima Konate de la Liverpool

Inter se confruntă cu mai multe probleme în defensivă. Cristi Chivu nu se poate baza Tomas Palacios, Francesco Acerbi, Denzel Dumfries și Matteo Darmian, care sunt accidentați.

Astfel, în perioada de mercato din iarnă, Inter ar dori să se întărească și să-l transfere pe Ibrahima Konate, stoperul lui Liverpool, anunță tuttomercatoweb.com.

Francezul intră în ultimele 6 de luni de contract, iar clubul de pe Anfield ar fi dispus să-l cedeze în schimbul a 15 milioane de euro, pentru a nu-l pierde gratis câteva luni mai târziu.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Ibrahima Konate, conform Transfermarkt

Francesco Acerbi, unul din oamenii de bază din centrul defensivei ai lui Inter, s-a accidentat și ar urma să fie indisponibil timp de o lună.

Acesta ar putea rata dueluri tari cu Atalanta și Napoli din Serie A, cât și meciul cu Arsenal din Liga Campionilor.

Deocamdată, Liverpool ar dori să-i prelungească contractul lui Ibrahima Konate, dar se pregătește și pentru o potențială plecare a francezului, în cazul în care acesta își dorește să părăsească clubul englez.

Konate a fost transferat de Liverpool în 2021, de la Leipzig, în schimbul a 40 de milioane de euro. De atunci, fundașul francez a devenit o piesă importantă din defensiva „cormoranilor”, fiind un titular incontestabil, alături de Virgil van Dijk.

155
de meciuri a adunat Ibrahima Konate în tricoul lui Liverpool. A marcat 6 goluri.

Liverpool îi caută înlocuitor lui Konate?

În cazul în care Konate va fi transferat de o altă echipă, Liverpool ar vrea să reinvestească cele 15 milioane de euro primite în schimbul său pentru a aduce un alt fundaș.

Pe lista „cormoranilor” s-ar afla Marc Guehi (Crystal Palace, intră în ultimele 6 luni de contract), Jérémy Jacquet (Rennes) sau Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), scrie foot-africa.com.

În acest moment, echipa antrenată de Arne Slot se află pe locul 6 în Premier League, cu 26 de puncte obținute în 16 meciuri.

Pentru Liverpool urmează meciul cu Tottenham, de pe 20 decembrie, din Premier League.

FCSB, în pericol! Încă trei fotbaliști riscă să rateze derby-ul cu Rapid » Apărarea ar fi decimată!
Superliga
12:44
FCSB, în pericol! Încă trei fotbaliști riscă să rateze derby-ul cu Rapid » Apărarea ar fi decimată!
Citește mai mult
FCSB, în pericol! Încă trei fotbaliști riscă să rateze derby-ul cu Rapid » Apărarea ar fi decimată!

