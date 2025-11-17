Încă doi granzi la Mondial Germania și Olanda s-au calificat la CM 2026 după victorii zdrobitoare » Câte locuri mai sunt disponibile la turneul final
Încă doi granzi la Mondial Germania și Olanda s-au calificat la CM 2026 după victorii zdrobitoare » Câte locuri mai sunt disponibile la turneul final

17.11.2025, ora 23:26
18.11.2025, ora 02:11
  • Germania și Olanda vor merge la Cupa Mondială din 2026.
  • Numărul echipelor calificate la turneul final a ajuns astfel la 34. Mai sunt doar 14 bilete puse în joc.

Peste jumătate din grupele preliminare din Europa ale Campionatului Mondial din 2026 au ajuns la final.

Germania și Olanda s-au calificat la CM 2026 după victorii zdrobitoare

În grupa A, Germania a întâlnit Slovacia, într-un meci care a decis soarta calificării directe.

Die Mannschaft a controlat partida încă din primele secvențe de joc și a reușit să deschidă scorul, în minutul 18, prin Nick Woltemade.

Până la pauză, gazdele au mai punctat prin Leon Goretzka (min. 29) și Leroy Sane (min. 36 și 41).

În actul secund, Germania a continuat să calce pedala de accelarație și a mai marcat prin Ridle Baku (min. 67) și Leroy Sane (min. 79). Scor final, 6-0.

Clasamentul Grupei A:

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Germania6 (16-3)15
2. Slovacia6 (6-8)12
3. Irlanda de Nord6 (7-6)9
4. Luxemburg6 (1-13)0

Olanda - Lituania 4-0. Victorie fără emoții pentru batavi

Olanda a întâlnit codașa grupei în ultimul meci.

Selecționata condusă de Ronald Koeman a avut nevoie de numai un sfert de oră pentru a deschide scorul, prin Tijjani Reijnders.

Edvinas Gertmonas, portarul celor de la U Cluj, s-a opus ocaziilor din prima repriză ale lui Virgil Van Dijk și Tijjani Reijnders de a majora avantajul.

Totuși, „portocala mecanică” a răzbunat ocaziile în actul secund, când Cody Gakpo a reușit o „dublă” (min. 58 - penalty, min. 60).

Două minute mai târziu, Donyell Malen a stabilit scorul final al partidei, 4-0, și a dat startul bucuriei la Amsterdam.

Clasamentul Grupei G:

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Olanda8 (27-4)20
2. Polonia8 (14-7)17
3. Finlanda8 (8-14)10
4. Malta8 (4-19)5
5. Lituania8 (6-15)3

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială 2026:

  • Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)
  • Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia
  • Europa: Anglia, Franța, Croația, Norvegia, Portugalia, Germania, Olanda
  • Oceania: Noua Zeelandă
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

