Vești bune pentru Barcelona Hansi Flick anunță revenirea a doi jucători importanți la partida cu Elche. Cum arată lotul

Hansi Flick (60 de ani) a anunțat lotul Barcelonei pentru partida cu Elche din etapa #11 a La Liga.

Meciul poate fi urmărit în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, azi, de la 19:30.

După multe probleme de lot avute în ultima vreme, aproape toate din cauza accidentărilor, doi jucători de bază sunt apți de joc.

Robert Lewandowski și Dani Olmo, în lot pentru meciul cu Elche

Cei doi jucători au lipsit în ultimele trei partide din cauza accidentărilor suferite, iar absența lor s-a simțit mai ales în El Clasico, unde Real Madrid s-a impus cu 2-1.

Acum, Barcelona va putea conta pe Lewandowski și Olmo, ambii complet recuperați pentru diseară, așa cum a informat Hansi Flick, potrivit fcbarcelona.com.

Din nefericire pentru catalani, alți doi jucători-cheie, Pedri și Raphinha, sunt în continuare accidentați, iar absența este estimată la câteva săptămâni.

Cum arată lotul Barcelonei pentru partida din această cu Elche:

Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, R. Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Kounde, Eric, Xavi Espart, Fermin, M. Casado, Olmo, F. De Jong, Bernal, Pedro Fernandez, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford and Roony Bardghji

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport