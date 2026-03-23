Ionuț Radu vine în țară marți și vrea să apere poarta naționalei în meciul decisiv de baraj

Portarul român s-a accidentat la gamba dreaptă în minutul 60 al meciului Celta - Alaves 3-4. La o aterizare, Radu a resimțit dureri la picior și a cerut intervenția doctorilor. După ce a primit îngrijiri pe teren, acesta a continuat partida.

Ionuț Radu vine mâine în România și ar putea juca joi!

Azi, el a făcut un RMN la care nu a ieșit nimic problematic, nu a fost remarcată nicio leziune.

Goalkeeperul de 28 ani va ajunge mâine la Mogoșoaia, informează digisport.ro.

I s-a găsit bilet de avion pentru mâine, când va sosi în Capitală și va fi evaluat din nou din punct de vedere medical.

Dacă nu are nimic și se poate antrena, atunci va juca joi, au confirmat sursele GOLAZO.ro.

Staff-ul naționalei speră să fi fost doar un spasm muscular sau o contuzie, iar fotbalistul să poată evolua joi seară la Istanbul.

„Am confirmat și da, mâine o să vină. Face o evaluare și aici, vedem ce are. Ar fi bine să nu uităm că avem două meciuri. Nu e musai să să apere cu Turcia, vine să apere finala”, a declarat Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, la Digi Sport.

Aseară, în cantonamentul naționalei a fost chemat de urgență Laurențiu Popescu, portarul de la liderul U Craiova, pentru a completa lotul în caz că Radu nu va fi apt. Ceilalți doi portari sunt Marian Aioani (Rapid) și Cătălin Căbuz (FC Argeș).

La o zi după accidentare, Radu a postat un mesaj pe Instagram pentru fanii echipei sale:

„Nimic nu poate fi spus pentru a justifica blackout-ul de ieri. Trebuie doar să ne prezentăm scuzele și să lăsăm acest meci în urma noastră. Ne vom folosi de această frustrare ca să ne alimentăm în lupta de la următoarele partide.

Urmează să efectuez o serie de teste medicale în zilele următoare pentru a determina gravitatea accidentării mele. Mulțumesc pentru mesajele de susținere”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport