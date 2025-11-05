„Cea mai tristă veste” Mesajul lui Gică Popescu, după decesul lui Emeric Ienei. „Baciul a debutat la națională în mandatul legendarului antrenor

Gică Popescu (58 de ani), fost jucător la naționala României, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după decesul lui Emeric Ienei.

Fostul mare antrenor Emeric Ienei a decedat miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

În ultima săptămână, Emeric Ienei fusese internat la Spitalul Județean.

Gheorghe Popescu, după decesul lui Emeric Ienei: „Cea mai tristă veste”

Gheorghe Popescu a debutat la naționala României în septembrie 1988, într-un meci amical cu Albania, scor 3-0, chiar sub comanda lui Emeric Ienei.

Acum, fostul jucător de la Steaua și Barcelona a transmis pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la decesul fostului său antrenor.

„ Cea mai tristă veste… antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi.

E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.

A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”, a spus Gheorghe Popescu pe Facebook.

Gheorghe Popescu a jucat 116 meciuri pentru naționala României și a marcat 16 goluri.

Dintre aceste partide, 29 au fost sub comanda lui Emeric Ienei.

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

49 de meciuri a stat Emeric Ienei pe banca naționalei României

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

