„Cea mai tristă veste” Mesajul lui Gică Popescu, după decesul lui Emeric Ienei. „Baciul a debutat la națională în mandatul legendarului antrenor

- Gică Popescu (58 de ani), fost jucător la naționala României, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după decesul lui Emeric Ienei.
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a decedat miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.
În ultima săptămână, Emeric Ienei fusese internat la Spitalul Județean.
Gheorghe Popescu, după decesul lui Emeric Ienei: „Cea mai tristă veste”
Gheorghe Popescu a debutat la naționala României în septembrie 1988, într-un meci amical cu Albania, scor 3-0, chiar sub comanda lui Emeric Ienei.
Acum, fostul jucător de la Steaua și Barcelona a transmis pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la decesul fostului său antrenor.
„Cea mai tristă veste… antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi.
E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.
A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”, a spus Gheorghe Popescu pe Facebook.
Gheorghe Popescu a jucat 116 meciuri pentru naționala României și a marcat 16 goluri.
Dintre aceste partide, 29 au fost sub comanda lui Emeric Ienei.
Performanțele lui Emeric Ienei
Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.
În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.
Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.
Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.
Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:
- Campionatul Mondial din 1990
- Campionatul European din 2000
Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.
Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.
În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.