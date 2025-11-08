Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League

Dinamo va avea parte de un test internațional puternic în această iarnă, împotriva celor de la Young Boys Berna.

Formația elvețiană a învins-o în acest sezon pe FCSB cu 2-0 în Europa League.

Echipa pregătită de Kopic își propune să încheie campionatul pe un loc care să asigure calificarea în competițiile europene.

Dinamo va juca un amical împotriva lui Young Boys Berna

Informația a fost dezvăluită de Zoltan Kadar, fost atacant al lui Dinamo și actual membru în staff-ul tehnic de la Young Boys, care a evoluat timp de cinci sezoane în „Ștefan cel Mare”.

„Eu, ca dinamovist, mă bucur deja că vom juca un meci amical cu Dinamo în cantonamentul din Antalya. Din câte am înțeles, s-a perfectat deja partida.

M-au întrebat pe mine, erau 2-3 variante și li s-a părut interesant și celorlalți din staff de la Young Boys Berna ”, a declarat Zoltan Kadar, conform fanatik.ro.

72,6 milioane de euro valorează formația din Elveția, conform transfermarkt.com. „Decarul echipei”, Alvyn Sanches, este cel mai bine cotat fotbalist (12 milioane de euro), urmat de portarul Marvin Keller (9 milioane de euro)

Zoltan Kadar și-a început cariera la FCM Brașov, apoi a evoluat pentru U Cluj și Dinamo, înainte de a se transfera în Elveția, la Schaffhausen și Frauenfeld.

După retragere, a rămas în fotbalul elvețian, făcând parte din staff-urile tehnice ale celor de la Frauenfeld, Grasshopper și FC Zurich, iar în prezent este antrenor secund la Young Boys.

În confruntarea cu FCSB din Europa League, Young Boys a câștigat cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de Joel Monteiro, în minutele 11 și 36.

Ce urmează pentru Dinamo în Superliga

„Câinii” se află pe locul patru în campionat, cu 27 de puncte acumulate, după cele 15 meciuri jucate.

Elevii lui Kopic vor juca împotriva celor de la Csikszereda, astăzi, de la 17:30

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport