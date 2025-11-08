„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a evidențiat evoluția fundașului dreapta Alexandru Pantea (22 de ani).

Elevii lui Elias Charalambous au rămas repede în inferioritate numerică, iar meciul a fost dominat de echipa elvețiană.

Cu toate acestea, patronul a ținut să remarce câțiva dintre jucătorii roș-albaștri.

Gigi Becali l-a lăudat pe Pantea: „A ajuns fundașul pe care îl doream, tanc, buldog”

După înfrângerea din Europa League, Gigi Becali a vorbit și despre echipa de start pe care FCSB o va folosi în returul sezonului regulat

„Toată echipa mea: Cissoti, Olaru, Miculescu, Thiam, atacant, că Bîrligea a alergat mult, Tănase, Lixandru. Trebuie să bată.

În poartă Târnovanu, nu am treabă cu el, a făcut o greșeală. Una e când greșești, alta e când o ții ca Șut. O să joace Graovac în dreapta, pentru că Pantea stă, a luat galbene multe.

Pantea a ajuns fundașul pe care îl doream, tanc, buldog. A început să paseze, să dribleze. Are din alea de fotbalist”, a declarat finanțatorul FCSB-ului, conform fanatik.ro.

85 de meciuri a jucat Alexandru Pantea pentru FCSB, în care a reușit să ofere patru pase decisive. Fotbalistul este cotat de 650.000 de euro, conform transfermarkt.com

FCSB va juca împotriva celor de la Hermannstadt, pe 9 noiembrie, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1.

Cum va arăta primul „11” al roș-albaștrilor, conform spuselor lui Becali:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Cisotti, Olaru, Miculescu – Thiam.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gigi Becali: „Ne mai trebuie un mijlocaș central. Șut va rupe banca”

Patronul roș-albaștrilor a anunțat că ia în calcul un nou transfer, fiind nemulțumit de evoluția lui Adrian Șut în partida din Europa League.

„Ne trebuie un mijlocaș central, că nu avem. O să-l încercăm acum pe Lixandru. Acum o să îi dau banca lui Șut, să rupă banca. Să vedem acum dacă stă pe bancă, dacă joacă după fotbal.

Eu am vrut să îl iau pe Teles când nu știa nimeni de el, dar nu l-a vrut Meme. Șut, gata, rupe banca. Nu joacă la Hermannstadt. Joc cu Lixandru!

Dacă tu, Șut, dai mingea la adversar și elimină pe Târnovanu, mingea la tine, tu o dai la adversar? Înțeleg să greșești o pasă, dar el pur și simplu a dat-o adversarului. Distrugi echipa toată!”, a mai spus Gigi Becali.

