Agentul lui Gianluigi Donnarumma (26 de ani) ar putea acționa clubul PSG în instanță.

Portarul italian a anunțat despărțirea de clubul de pe Parc des Princes, după ce parizienii l-au scos din lot.

Gianluigi Donnarumma a anunțat, marți, că va părăsi trupa de pe Parc des Princes. Aflat în ultimul an de contract cu PSG, portarul nu a semnat prelungirea, iar francezii vor să-l vândă pentru a nu-l pierde gratis vara viitoare.

Enzo Raiola, atac la adresa lui PSG, după ce Donnarumma a fost scos din lot: „Lipsă uriașă de respect”

Gianluigi Donnarumma a fost exclus din lotul campioanei Europei și a decis să se despartă de clubul la care a activat în ultimii patru ani.

Decizia lui PSG a fost criticată de agentul portarului italian, Enzo Raiola, care a menționat o posibilă acționare în instanță.

„Situația a durat mult timp pentru că PSG oferise condiții mai slabe în primăvară, pe care Gigio le acceptase din respect pentru club și pentru fani.

Totuși, în martie-aprilie, odată ce am decis să mergem mai departe împreună, clubul a schimbat din nou regulile. Așa că am preferat să vorbim din nou despre asta după finala Ligii Campionilor.

Înțeleg nevoia de a transfera un nou portar, dar a-l lăsa pe Gigio să plece după tot ce a făcut pentru club este o lipsă uriașă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocații mei ”, a declarat Enzo Raiola, potrivit sport.sky.it.

Gianluigi Donnarumma a fost titular în cei patru ani petrecuți la PSG. Italianul a jucat și în finala Campionatului Mondial al Cluburilor cu Chelsea, 0-3.

Enzo Raiola, agentul lui Gianluigi Donnarumma

Donnarumma, după ce a părăsit lotul lui PSG: „Sunt dezamăgit”

În cursul acestei săptămâni, Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG. Goalkeeper-ul părăsește trupa pregătită de Luis Enrique cu resentimente.

„Din prima mea zi aici, am dat totul - pe teren și în afara lui - pentru a-mi câștiga locul și a apăra poarta lui Paris Saint-Germain. Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din lot sau contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și cu un gust amar.

Sper să am ocazia să-i privesc în ochi pe fanii de la Parc des Princes pentru ultima oară și să-mi iau rămas bun cum se cuvine. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vreau să știți că sprijinul și afecțiunea voastră înseamnă mult pentru mine și că nu le voi uita niciodată.

Voi păstra mereu amintirea emoțiilor trăite în acele seri magice și a voastră, care m-ați făcut să mă simt ca acasă”, a scris Gialuigi Donnarumma, pe Instagram.

Gianluigi Donnarumma a devenit jucătorul lui PSG, în 2021. În cele patru sezoane petrecute pe Parc des Princes, portarul a jucat 161 de meciuri.

40.000.000 de euro este cota de piață a italianului, conform Transfermarkt.

