UEFA, război total cu FIFA! Forul european, după deadline-ul setat de Infantino pentru federații, în privința vânzării CM: „Nu poate continua așa”

UEFA a venit cu o nouă reacție după ce a aflat că Gianni Infantino, președintele FIFA, a setat un termen-limită pentru ca federațiile naționale să aprobe noul plan al acestuia.

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După informațiile apărute marți în privința vânzării unei părți semnificative din drepturile pentru Campionatul Mondial, publicația The Times a dezvăluit acum că șeful FIFA a stabilit deja o dată până la care fiecare membru trebuie să ia o decizia în acest sens.

UEFA: „FIFA nu poate continua să se folosească de sportul nostru pentru a se îmbogăți”

Deadline-ul setat de Infantino nu este deloc îndepărtat. Federațiile naționale trebuie să decidă până la 19 septembrie dacă vor susține inițiativa, caz în care fiecare ar putea primi până la 10 miliarde de dolari.

În caz contrar, suma s-ar ridica la doar 2,7 miliarde de dolari, conform sursei citate.

Presiunea pusă de FIFA în acest sens a fost contestată ferm de UEFA, care a venit cu nouă reacție:

„Astăzi am aflat de termenul-limită impus de FIFA federațiilor pentru a-și exprima sprijinul față de propunerile sale, în caz contrar oferta de plată unică urmând să fie retrasă. Acest lucru spune tot ce trebuie să știți despre acest plan.

Însă, în urma discuțiilor purtate cu numeroși actori din lumea fotbalului, UEFA știe că există o opoziție semnificativă și tot mai mare față de schema propusă de FIFA.

FIFA nu poate continua să se folosească de sportul nostru pentru a se îmbogăți pe sine sau pentru a-i îmbogăți pe prietenii săi. Putem dezvolta fotbalul în mod corect. Este timpul să acordăm prioritate federațiilor, cluburilor, ligilor, jucătorilor și suporterilor, a transmis UEFA, pe site-ul oficial.

UEFA reacționase și marți, imediat după aflarea planurilor celor de la FIFA

„Se trece peste o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată.

UEFA ia această situație extrem de serios. La fel ar trebui să facă și fiecare Asociație Națională de Fotbal. La fel și fiecare parte interesată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei cărora le pasă de viitorul jocului.

Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat - mai ales având în vedere transparența zero în ceea ce privește cine câștigă financiar.

Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA ca să-l vindem”, transmistea, în urmă cu o zi, forul european.

GOLAZO.ro a prezentat, marți, pe larg, planurile celor de la FIFA în privința înstrăinării Cupei Mondiale, după investigația celor de la Financial Times.

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