„Ridică multe semne de întrebare”  Planul lui Infantino pentru Cupa Mondială a stârnit furie. Reacție dură din Europa: boicotul, pe masă

Philippe Diallo (62 de ani), președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), a reacționat după ce a aflat de planul lui Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, care ar putea schimba modul în care este administrată Cupa Mondială .

. Țările europene iau în calcul inclusiv boicotarea următoarei ediții a turneului final. Și CONCACAF a reacționat.

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Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, forul mondial analizează înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competiției, urmând ca pachete minoritare de acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

Philippe Diallo, despre planul lui Infantino: „Ridică multe semne de întrebare”

Tranzacția ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar, conform sursei citate, au fost deja semnate acorduri preliminare privind structura proiectului.

Cu toate acestea, Philippe Diallo consideră că planul FIFA de a atrage investitori externi „ridică multe semne de întrebare”.

În plus, președintele FFF a descris inițiativa drept „un proiect de o importanță majoră despre care nu avem niciun detaliu”, conform franceinfo.fr.

Planul prevede ca FIFA să păstreze pachetul majoritar de acțiuni, în timp ce federațiile membre ar urma să dețină participații, iar investitorii privați să cumpere acțiuni minoritare în valoare de miliarde de dolari.

„Totul s-a întâmplat fără ca noi, federațiile membre, să fim consultați sau implicați în acest proces”, a mai precizat Philippe Diallo.

Șeful federației din Franța a continuat și a spus că i-a transmis lui Gianni Infantino că este nevoie de „o relație mult mai riguroasă în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor și stabilirea direcțiilor de dezvoltare a fotbalului”.

Fotbalul este un sport extraordinar, cu o influență globală. Trebuie să păstrăm aceste caracteristici și să ne asigurăm că fotbalul continuă să se dezvolte în întreaga lume fără să-și piardă rădăcinile, care înseamnă unitate, spirit de solidaritate și statutul de sport popular. Philippe Diallo, președintele FFF

Conform informațiilor apărute în presa britanică, după încheierea mandatului său de președinte FIFA, în 2031, Infantino ar putea ocupa funcția de comisar al noii entități, poziție care i-ar putea aduce venituri de ordinul milioanelor de dolari.

64 de milioane de dolari este salariul anual al lui Roger Goodell, comisarul NFL. Infantino, care câștigă de 10 ori mai puțin la FIFA, ar putea ajunge la o sumă similară, dacă planul său va fi pus în aplicare

Țările europene iau în calcul boicotarea Campionatului Mondial

Philippe Diallo ar urma să participe miercuri, 29 iulie, la o reuniune de urgență organizată între reprezentanții UEFA și a celor cinci mari federații europene, Franța, Anglia, Spania, Germania și Italia, pentru a lua o decizie legată de planul lui Infantino.

Printre opțiunile analizate se află inclusiv amenințarea cu boicotarea următoarei Cupe Mondiale, din 2030.

Fotbalul nu aparține investitorilor. Cupa Mondială nu este un produs. Este cea mai mare competiție din lumea sportului și nu a fost niciodată ceva ce cineva ar fi putut vinde. Poți să prezinți acordul cum vrei tu. Odată ce ai vândut o parte din ea, te-ai vândut. Fotbalul aparține suporterilor. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu. Andy Burnmha, noul prim-ministru al Marii Britanii

Astfel, prin acest proiect FIFA ar urma să vândă 20% din FIFA Forward Enterprise unor investitori, pentru a atrage 4,2 miliarde de dolari, conform mirror.co.uk.

Dacă membrii FIFA vor aproba această propunere prin vot, grupul de investitori ar urma să fie condus de Thrive Eternal, un fond american de investiții fondat de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Tandis que la FIFA, organisation à but non-lucratif, vient de dévoiler un projet de société commerciale ouverte à des investisseurs extérieurs, des voix s'élèvent déjà en Europe pour dénoncer la démarche. Philippe Diallo (@PhilippeDiallo), président de la Fédération française de… pic.twitter.com/UAcinJItFi — France Inter (@franceinter) July 29, 2026

Reacția UEFA la dezvăluiri: „Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat”

„Se trece peste o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată.

UEFA ia această situație extrem de serios. La fel ar trebui să facă și fiecare Asociație Națională de Fotbal. La fel și fiecare parte interesată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei cărora le pasă de viitorul jocului.

Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat - mai ales având în vedere transparența zero în ceea ce privește cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA ca să-l vindem”.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

CONCACAF condamnă planul lui Infantino

Confederația care acoperă America de Nord, Caraibe și America Centrală, a emis la rândul său un comuncat:

„CONCACAF a aflat despre această chestiune doar din relatările mass-media și, ulterior, printr-un comunicat de presă. Suntem profund îngrijorați de lipsa unei proceduri corespunzătoare.

Împărtășim dezamăgirea multora din regiunea noastră și din lumea fotbalului față de faptul că aceste detalii au fost elaborate și făcute publice înainte de a avea loc vreo discuție cu organismele de conducere relevante și cu părțile interesate”.

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