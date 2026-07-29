„Ridică multe semne de întrebare”  Planul lui Infantino pentru Cupa Mondială a stârnit furie. Reacție dură din Europa: boicotul, pe masă
Gianni Infantino
Campionatul Mondial

„Ridică multe semne de întrebare” Planul lui Infantino pentru Cupa Mondială a stârnit furie. Reacție dură din Europa: boicotul, pe masă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 12:07
  • Philippe Diallo (62 de ani), președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), a reacționat după ce a aflat de planul lui Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, care ar putea schimba modul în care este administrată Cupa Mondială.
  • Țările europene iau în calcul inclusiv boicotarea următoarei ediții a turneului final. Și CONCACAF a reacționat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, forul mondial analizează înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competiției, urmând ca pachete minoritare de acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

 „E singurul care n-a progresat deloc” Fotbalistul de la Universitatea Craiova e aspru criticat de Panduru: „Cel mai slab”
Citește și
„E singurul care n-a progresat deloc” Fotbalistul de la Universitatea Craiova e aspru criticat de Panduru: „Cel mai slab”
Citește mai mult
 „E singurul care n-a progresat deloc” Fotbalistul de la Universitatea Craiova e aspru criticat de Panduru: „Cel mai slab”

Philippe Diallo, despre planul lui Infantino: „Ridică multe semne de întrebare”

Tranzacția ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar, conform sursei citate, au fost deja semnate acorduri preliminare privind structura proiectului.

Cu toate acestea, Philippe Diallo consideră că planul FIFA de a atrage investitori externi „ridică multe semne de întrebare”.

În plus, președintele FFF a descris inițiativa drept „un proiect de o importanță majoră despre care nu avem niciun detaliu”, conform franceinfo.fr.

Planul prevede ca FIFA să păstreze pachetul majoritar de acțiuni, în timp ce federațiile membre ar urma să dețină participații, iar investitorii privați să cumpere acțiuni minoritare în valoare de miliarde de dolari.

„Totul s-a întâmplat fără ca noi, federațiile membre, să fim consultați sau implicați în acest proces”, a mai precizat Philippe Diallo.

Șeful federației din Franța a continuat și a spus că i-a transmis lui Gianni Infantino că este nevoie de „o relație mult mai riguroasă în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor și stabilirea direcțiilor de dezvoltare a fotbalului”.

Fotbalul este un sport extraordinar, cu o influență globală. Trebuie să păstrăm aceste caracteristici și să ne asigurăm că fotbalul continuă să se dezvolte în întreaga lume fără să-și piardă rădăcinile, care înseamnă unitate, spirit de solidaritate și statutul de sport popular. Philippe Diallo, președintele FFF

Conform informațiilor apărute în presa britanică, după încheierea mandatului său de președinte FIFA, în 2031, Infantino ar putea ocupa funcția de comisar al noii entități, poziție care i-ar putea aduce venituri de ordinul milioanelor de dolari.

64 de milioane de dolari
este salariul anual al lui Roger Goodell, comisarul NFL. Infantino, care câștigă de 10 ori mai puțin la FIFA, ar putea ajunge la o sumă similară, dacă planul său va fi pus în aplicare

Țările europene iau în calcul boicotarea Campionatului Mondial

Philippe Diallo ar urma să participe miercuri, 29 iulie, la o reuniune de urgență organizată între reprezentanții UEFA și a celor cinci mari federații europene, Franța, Anglia, Spania, Germania și Italia, pentru a lua o decizie legată de planul lui Infantino.

Printre opțiunile analizate se află inclusiv amenințarea cu boicotarea următoarei Cupe Mondiale, din 2030.

Fotbalul nu aparține investitorilor. Cupa Mondială nu este un produs. Este cea mai mare competiție din lumea sportului și nu a fost niciodată ceva ce cineva ar fi putut vinde. Poți să prezinți acordul cum vrei tu. Odată ce ai vândut o parte din ea, te-ai vândut. Fotbalul aparține suporterilor. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu. Andy Burnmha, noul prim-ministru al Marii Britanii

Astfel, prin acest proiect FIFA ar urma să vândă 20% din FIFA Forward Enterprise unor investitori, pentru a atrage 4,2 miliarde de dolari, conform mirror.co.uk.

Dacă membrii FIFA vor aproba această propunere prin vot, grupul de investitori ar urma să fie condus de Thrive Eternal, un fond american de investiții fondat de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Reacția UEFA la dezvăluiri: „Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat”

„Se trece peste o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată.

UEFA ia această situație extrem de serios. La fel ar trebui să facă și fiecare Asociație Națională de Fotbal. La fel și fiecare parte interesată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei cărora le pasă de viitorul jocului.

Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat - mai ales având în vedere transparența zero în ceea ce privește cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA ca să-l vindem”.

CONCACAF condamnă planul lui Infantino

Confederația care acoperă America de Nord, Caraibe și America Centrală, a emis la rândul său un comuncat:

„CONCACAF a aflat despre această chestiune doar din relatările mass-media și, ulterior, printr-un comunicat de presă. Suntem profund îngrijorați de lipsa unei proceduri corespunzătoare.

Împărtășim dezamăgirea multora din regiunea noastră și din lumea fotbalului față de faptul că aceste detalii au fost elaborate și făcute publice înainte de a avea loc vreo discuție cu organismele de conducere relevante și cu părțile interesate”.

Citește și

Trasee și automatisme cu Ionuț Chirilă Antrenorul lui CS Dinamo, nemilos: „Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Unora v-am spus de 4 ori”
Liga 2
11:20
Trasee și automatisme cu Ionuț Chirilă Antrenorul lui CS Dinamo, nemilos: „Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Unora v-am spus de 4 ori”
Citește mai mult
Trasee și automatisme cu Ionuț Chirilă Antrenorul lui CS Dinamo, nemilos: „Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Unora v-am spus de 4 ori”
Hamilton, ținta comisarilor  Pilotul Ferrari a ajuns la 5 penalizări în ultimele 6 curse din Formula 1: „Profită imediat”
Formula 1
11:14
Hamilton, ținta comisarilor Pilotul Ferrari a ajuns la 5 penalizări în ultimele 6 curse din Formula 1: „Profită imediat”
Citește mai mult
Hamilton, ținta comisarilor  Pilotul Ferrari a ajuns la 5 penalizări în ultimele 6 curse din Formula 1: „Profită imediat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
UEFA FIFA Campionatul Mondial BOICOT CONCACAF gianni infantino philippe diallo
Știrile zilei din sport
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Liga Campionilor
29.07
U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește mai mult
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Campionate
29.07
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Citește mai mult
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Special
29.07
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Citește mai mult
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Opinii
29.07
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Citește mai mult
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:00
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
12:09
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
12:43
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
11:51
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Top stiri
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Campionate
29.07
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale” Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Citește mai mult
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Campionatul Mondial
29.07
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Citește mai mult
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Liga Campionilor
29.07
Au sfidat UEFA Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Citește mai mult
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
B365
29.07
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
Citește mai mult
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share