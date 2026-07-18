Trump îi dă lecții lui Tuchel VIDEO. Cea mai mare greșeală făcută de Anglia: „Ce știu eu despre fotbal?”. Infantino a început să râdă zgomotos +6 foto
Donald Trump și Gianni Infantino (FOTO: captură X / Clash Report)
Campionatul Mondial

Trump îi dă lecții lui Tuchel VIDEO. Cea mai mare greșeală făcută de Anglia: „Ce știu eu despre fotbal?”. Infantino a început să râdă zgomotos

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 12:26
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 12:34
  • Anglia - Argentina 1-2. Donald Trump (80 de ani) a criticat strategia lui Thomas Tuchel din semifinala CM 2026.
  • Președintele SUA a pus sub semnul întrebării rolul „defensiv” al lui Harry Kane (32 de ani) din repriza secundă.
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Englezii nu sunt singurii care consideră că selecționerul Thomas Tuchel este principalul vinovat pentru ratarea calificării în finala Mondialului.

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Donald Trump și cea mai mare greșeală a Angliei: „L-au pus pe Kane în apărare”

După ce Anthony Gordon ('55) a deschis scorul pentru Anglia, Tuchel a trecut la un sistem cu cinci fundași.

Inclusiv jucătorii de atac au jucat roluri defensive, însă Argentina a reușit să se impună grație golurilor marcate de Enzo Fernandez ('85) și Lautaro Martinez ('90+2).

Trump consideră că Tuchel a greșit în momentul în care l-a pus chiar și pe golgheterul Harry Kane să se apere.

„În Anglia există un jucător extraordinar cu care am jucat golf. Este vorba de Harry (Kane), care a fost fantastic.

Cred că au făcut probabil o greșeală când l-au pus să joace în apărare. Ce știu eu despre fotbal? Au preluat conducerea, iar apoi l-au luat pe cel mai bun jucător al lor și l-au pus în apărare.

Trebuie să fim puțin mai ofensivi, nu-i așa? Dar nu, nu o să mă pronunț, ce știu eu despre antrenorat? Dar a fost ceva puțin neobișnuit. Harry este un tip minunat”, a spus prședintele SUA, în cadrul unei recepții organizate la Trump Tower.

Afirmațiile lui Trump l-au făcut pe Gianni Infantino să râdă zgomotos. Deși nu a comentat subiectul, șeful FIFA a dat de înțeles că este de aceeași părere.

Donald Trump, noi comentarii despre „cazul Balogun”

Președintele SUA a vorbit și despre cel mai mare scandal de la CM 2026: momentul în care a solicitat ca FIFA să revizuiască suspendarea de un meci a lui Folarin Balogun.

Atacantul american a fost „iertat” (suspendarea a fost suspendată) de forul mondial și a putut juca împotriva Belgiei.

„Acesta a fost un turneu fără precedent. Plin de competiție acerbă, de momente de neuitat. Probabil cel mai de neuitat moment a fost când i-au dat acelui domn… e cartonaș roșu?

Și am fost nevoit să-l sun pe Gianni. I-am spus: «Gianni, aș vrea să-ți fac o recomandare. Lasă-l pe tipul ăla să joace!» Nu, nu am spus asta. Am spus că aș vrea să depun o plângere.

Și, de fapt, habar n-aveam ce urma să se întâmple, dar știi că e mult mai bine așa cum s-a rezolvat, pentru că nu există nicio controversă.

Belgia a câștigat meciul (4-1), iar echipa noastră a avut toți jucătorii la dispoziție. Ai luat o altă decizie excelentă (n.r. - spre Infantino), dacă te gândești bine, dar nu vei primi niciodată recunoaștere pentru asta”, a mai spus Trump.

FOTO: Faultul pentru care Balogun a primit cartonaș roșu

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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Donald Trump: „Cel mai de succes eveniment din istoria lumii”

Trump a descris Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada drept „cel mai de succes eveniment sportiv, poate chiar din istoria lumii”.

La rândul său, Infantino a declarat că acest Mondial „a depășit așteptările”.

„Visul american, domnule președinte, a devenit realitate. Am unit lumea în America”, a spus liderul FIFA, potrivit bbc.com.

Aceasta nu este doar cea mai mare Cupă Mondială din toate timpurile, ci și cel mai mare eveniment uman, social și cultural la care a asistat vreodată omenirea, iar noi toți facem parte din el și, pentru aceasta, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Gianni Infantino, președinte FIFA

Anglia va întâlni Franța în finala mică a Campionatului Mondial. Duelul este programat pe 19 iulie, de la ora 00:00.

Tot duminică, de la ora 22:00, va avea loc Spania - Argentina. Meciul pentru trofeu va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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