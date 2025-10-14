Gică Craioveanu (57 de ani), fostul jucător al echipei naționale, l-a criticat pe Mircea Lucescu (80), după declarațiile selecționerului de la finalul meciului cu Austria, scor 1-0 pentru România.

După partida de pe Arena Națională, selecționerul a declarat că victoria i se datorează în primul rând lui, pentru felul în care a pregătit meciul.

Gică Craioveanu îl critică pe Lucescu: „Trebuie să spunem lucrurilor pe nume”

Fostul mare fotbalist este de părere că Lucescu a greșit atunci când și-a atribuit victoria cu Austria. El spune că este meritul întregii echipe atât la victorii, cât și vina tuturor în cazul înfrângerilor.

„Am văzut că a zis că a câștigat meciul dumnealui. E primul antrenor care văd că el câștigă meciul de unul singur. Când e victorie e a lui și când e înfrângere e a echipei? Nu, cu toții suntem aici.

Nu am auzit să spună că am pierdut două puncte cu Cipru. Îl respect și îl apreciez enorm pe Nea Mircea, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

Mircea Lucescu, după meciul cu Austria: „Victoria e în primul rând a mea”

Întrebat la conferință dacă victoria de pe Arena Națională e și a lui, a replicat apăsat:

„Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie.

Și pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase”, a declarat Lucescu, după meci.

FOTO. Imagini de la România - Austria 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport