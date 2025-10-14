Tottenham îl împrumută pe Drăgușin?  Ce scrie presa din Anglia despre fundașul român : „Nu vrea să pună presiune pe echipă”

Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea pleca de la Tottenham în iarnă, sub formă de împrumut, susține presa din Anglia.

Din cauza accidentării grave suferite în ianuarie, românul nu a jucat deloc sub comanda lui Thomas Frank (52 de ani).

Radu Drăgușin a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Republica Moldova, 2-1, și Austria, 1-0, din octombrie, dar selecționerul a renunțat într-un final la idee.

Drăgușin ar putea fi împrumutat de Tottenham

Radu Drăgușin a suferit în ianuarie o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. Totul s-a întâmplat în meciul Elfsborg din Europa League, câștigat de Tottenham cu 3-0.

Bryan King, fost scouter al clubului englez, a vorbit despre viitorul lui Drăgușin într-un interviu pentru Tottenham News:

„Cred că Tottenham va dori să-l împrumute undeva și să-i verifice forma fizică fără ca el să pună presiune pe echipă.

Spurs ar risca cu cineva care a fost accidentat pe termen lung și poate ar fi bine pentru ei să-l vadă evoluând la un alt club, fie în Premier League, fie în Europa.

Cred că ar putea încerca să-l împrumute în ianuarie pentru a vedea cum stă cu forma fizică și l-ar putea readuce oricând dacă arată bine.

Ce trebuie să facă acum este să-și dovedească forma fizică. Pentru asta, are nevoie de mai mult decât fotbalul de la echipa secundă”, potrivit tottenhamhotspursnews.com.

Tinerii jucători îi pun probleme lui Drăgușin

Luka Vuskovic, tânărul fundaș împrumutat de Tottenham la Hamburg, a atras deja atenția conducerii echipei engleze, în urma prestațiilor sale impresionante.

Și fundașul japonez Kota Takai este foarte apreciat la Tottenham.

Dacă cei doi vor continua să joace bine, Radu Drăgușin și Kevin Danso riscă să nu mai prindă un loc în echipa lui Thomas Frank.

Radu Drăgușin a fost transferat de Tottenham în 2024 de la Genoa. Englezii au plătit 25 de milioane de euro pentru fundașul român.

Până acum, Drăgușin a disputat 37 de meciuri pentru echipa engleză.

25 de milioane de euro valorează Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

