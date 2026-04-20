Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale

Federația Română de Fotbal a încheiat, în 2025, un parteneriat cu TShirt Factory SRL, companie la care este acționar Codin Maticiuc, pentru administrarea magazinului online și a vânzărilor de produse oficiale ale echipei naționale.

FRF susține că selecția a fost făcută pe criterii de experiență și eficiență, în timp ce Maticiuc afirmă că firma sa este unul dintre cei mai mari producători de merchandise din România și că lucrează deja cu mai multe cluburi din fotbalul intern.

Federația Română de Fotbal (FRF) generează venituri semnificative din vânzarea produselor oficiale ale echipei naționale, un segment care a crescut puternic în ultimii ani. În acest context apare și un parteneriat care a intrat recent în atenția publică, după dezvăluirile făcute de redsport.ro.

FRF vinde echipament al naționalei pentru suporteri prin firma lui Codin Maticiuc

Contractul vizează colaborarea dintre FRF și compania TShirt Factory SRL, la care este acționar Codin Maticiuc, care deține 50% din firmă, alături de Mircea George Nuțu, celălalt acționar cu o participație egală de 50%.

GOLAZO.ro a solicitat informații despre acest parteneriat atât Federației, cât și lui Codin Maticiuc, pentru clarificarea rolului fiecărei părți și a modului în care este structurată colaborarea.

Reprezentanții FRF au transmis mai multe precizări pe acest subiect.

„Între FRF și TShirt Factory există un contract de furnizare de servicii început în martie 2025, ca urmare a unei perioade de doi ani de discuții și negocieri prealabile.

Este esențial să menționăm că speculațiile apărute în spațiul public fac referire la date financiare ale societății aferente anului 2024, perioadă în care nu a existat nicio formă de colaborare între cele două părți”.

De ce a ales FRF firma lui Codin Maticiuc

FRF explică faptul că selecția partenerului cu firma lui Codin Maticiuc a fost realizată pe baza experienței acesteia în zona de merchandising sportiv.

„Un criteriu important de selecție a fost expertiza demonstrată de TShirt Factory în gestionarea business-ului de merchandise pentru cluburi relevante din Superligă, cu baze mari de suporteri, atât în zona de e-commerce, cât și în vânzarea directă la stadion.

Un alt pilon strategic al acestei decizii a fost dorința FRF de a atrage publicul tânăr alături de Echipa Națională.

În acest sens, colaborarea cu TShirt Factory se înscrie într-o strategie mai amplă, care include parteneriate cu Made by Society și Bigotti, având ca obiectiv dezvoltarea unor linii vestimentare moderne, adaptate preferințelor noilor generații”.

Cum funcționează colaborarea

În ceea ce privește modul concret de derulare a contractului, FRF precizează rolul operațional al companiei.

„TShirt Factory acționează ca un furnizor de servicii pentru FRF, gestionând magazinul online și activitățile de vânzare la stadion. Subliniem că acest segment reprezintă sub 10% din volumul total de vânzări de merchandise FRF.

Distribuția oficială a produselor noastre este una complexă, operând prin parteneri consacrați precum Altex, Penny, Decathlon, Lagardere, Bigotti, Made by Society, R-Gol și rețeaua proprie Romania Store.

Astfel, informațiile referitoare la un «avantaj exclusiv» sunt complet nefondate. Nu există nicio formă de exclusivitate oferită către TShirt Factory”.

Cum explică Codin Maticiuc intrarea FRF în portofoliul companiei sale

De cealaltă parte, Codin Maticiuc a explicat cum a ajuns compania pe care o conduce să colaboreze cu Federația Română de Fotbal.

„Compania TShirt Factory în care sunt acționar este cel mai mare producător de merchandise din România. Suntem un hub uriaș pentru cei mai mulți și mai mari artiști și astfel putem vinde marfa lor sau produse gândite de TSF la cel mai bun raport calitate-preț”.

În acest context, Maticiuc afirmă că firma sa este deja implicată în producția și comercializarea de produse pentru mai multe cluburi din fotbalul românesc.

„Producem și comercializăm merch și tricouri de joc pentru FCSB, Dinamo și Petrolul”.

Referindu-se direct la colaborarea cu FRF, acesta spune că Federația a intrat recent în portofoliul companiei.

„Ultimii intrați în grădina noastră sunt cei de la FRF, în primăvara anului 2025, și suntem în discuții avansate cu încă 3 echipe de fotbal.

Nu știu de ce n-am semnat încă cu Craiova și îl rog pe această cale pe domnul Rotaru să se grăbească să ne viziteze fabrica, cum mi-a promis”.

Codin Maticiuc despre reacțiile critice din spațiul public

Maticiuc mai susține că modelul de business al companiei o recomandă pentru astfel de parteneriate, inclusiv în zona cluburilor din Superligă.

„Aș spune că suntem cea mai potrivită alegere pentru aceste echipe, dar din păcate suntem singura”.

În final, acesta face referire și la reacțiile apărute în spațiul public, pe care le pune pe seama expunerii și a criticilor din mediul online.

„Când faci performanță în România, când semnezi contracte pentru că ai cea mai bună infrastructură și ofertă comercială, apar structuri de presă și câțiva amețiți pe TikTok care denigrează”.

Firma lui Maticiuc funcționează de 14 ani pe piață

TShirt Factory SRL, compania implicată în parteneriatul cu FRF, are o activitate de 14 ani pe piață, fiind înființată pe 23 februarie 2012.

În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1.500.000 euro, în creștere cu 227% față de anul anterior, și un profit de aproape 100.000 de euro, în urcare cu 158%.

Compania funcționează cu un număr mediu de 5 angajați, nivel care a rămas constant în ultimul an financiar.

